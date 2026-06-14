Цвијановић: На важним адресама, са важним контактима у право вријеме

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је у Сједињеним Америчким Државама имала прилику да разговара на важним адресама на којима је износила ставове Републике Српске, истакавши да је у политици потребно разумијевање.
Цвијановићева је истакла да је лакше разговарати са људима који су администрацији Доналда Трампа у односу на претходне администрације.
"Сјајни су сви саговорници и посебно ме радује да је сада наступио потпуно другачији амбијент када одлазите у Америку и због тога можете да причате слободније и на начин да вас неко уважава и жели да чује ваше ставове", рекла је Цвијановићева за РТС.
Додала је и да се не слажу у свему, али су сагласни о базичним стварима које су важне за нас који живимо у Српској или Србији.
"Осјети се та борба за очување људског, породичног, традиционалног, и лако вам је да нађете саговорнике који дијеле те вриједности и препознају колико је важно да се очувају", рекла је она.
Истакла је и да је други човјек Стејт департмента Кристофер Ландау, са којим је разговарала у Вашингтону, сјајан господин са којим је имала прилику да више пута води разговоре.
"Ландау је рекао да желе да имају нормалан, рационалан приступ према свима, да не желе да показују преференције према било коме, да поштују и српски народ као и друге и да то треба да се одрази кроз њихову политику", рекла је Цвијановићева.
Он је додала да га цијени због тога јер све што је рекао све се и десило.
"Очито је да је ова администрација наумила да народима на овим просторима приђе на избалансиран коректан начин и то је била наша шанса. Ми смо радили на начин да ће доћи та шанса и да је ми морамо шчепати и искористити", истакла је Цвијановићева и подсјетила говор Ландауа поводом 30 година од Дејтонског споразума.
Она је додала да се много ствари поклапало са оним што су идеје Републике Српске и њених представника који обављају важне позиције.
Указала је да је то био почетак једног разумијевања које је неопходно у политици.
"Бранити тврдоглаво грешке значи да нисте способни да разумијете на који начин треба да градите односе. Ја ту видим разлику са овом администрацијом. Мислим да они тачно знају на који начин треба градити те односе", додала је Цвијановићева.
Нагласила је да су јасно рекли да им је приоритет економска сарадња и да неће да туторишу, али да очекују партнерски однос.
Нагласила је и да су званичници Републике Српске јавно говорили да стоје уз политику Доналда Трампа.
"Препознали смо оно што су конзервативне вриједности, оно шта треба да оздрави једно друштво, међународне односе, видјели смо шансе у тој администрацији, а и Срби који живе у Америци су подржали ту страну", подсјетила је Цвијановићева.
Она је напоменула да су званичници Српске тражили добре пријатеље, писали писма, радили пуном паром, али да у томе нема ничега мистериозног.
Нагласила је да се може рећи и да се држи дискреције као добре дипломатске праксе, али и да не жели да говори унапријед док не буде сигурна у нешто.
Цвијановићева је рекла да скидање санкција званичницима Републике Српске није била тајна операција, да су за то знали.
"Нико то није очекивао, а нисмо причали о томе", навела је Цвијановићева и додала да је тада била у Паризу, са друга два члана Предсједништва и да јој је скидање санкција честитао француски предсједник Емануел Макрон.
Она је рекла и да је од других дипломата у Стејт департменту чула да се није десило да у једном потезу буде скинуто 50 лица са листе санкција.
Цвијановић поручила да је међусобни однос Републике Српске и Израела одличан дуги низ година, те да је радује да је препозната потреба да се улаже у нешто што је будуће пријатељство.
Цвијановићева је указала на то да је до потврде добрих односа Српске и Израела дошло када је Република Српска у Савјету безбједности УН ставила вето на одлуку БиХ да призна Палестину као државу.
Према њеним ријечима, пресудан је био тај глас, тада је дошло до те потврде односа који су грађени прије тога, али је тада дефинитивно дошло до експанзије, интензитета.
"Имали смо добру базу, традиционално нешто што нас везује са јеврејским народом и препознали смо то као вријеме страдања, али имамо и вријеме будућности у које треба да улажемо", нагласила је Цвијановићева.
Када је ријеч о функцији коју обавља и окружењу у којем то чини, Цвијановићева је навела да дефинитивно познаје оно што се колоквијално зове "сарајевски миље".
"Разумијем тај менталитет, имала сам свијест о том амбијенту и тај политички амбијент је данас другачији него што је био прије 15, 20 година, он се усложњава и постаје гори", рекла је Цвијановићева.
Она је нагласила да може да препозна неке ствари и да зна да када неко каже да нешто неће бити знате да ће то сигурно бити, јер препознајете ту карактерну особину у тој политичкој димензији.
Говорећи о предсједнику СНСД-а Милораду Додику, Цвијановићева је истакла да је Додик активан човјек, који своје активности показује на посебан лидерски начин.
На подсјећање да је на обиљежавању 30 година од потписивања Дејтонског мировног споразума огрнула кожну пилотску јакну и на констатацију да се већ тада могло закључити да Српска добија амерички плашт, Цвијановићева је рекла да претпоставља да су јакну добили и други гости, а да је Српска дефинитивно добила мост преко кога може да пређе да би искомуницирали неке ствари
"Никада нисам ни у Америци ни на неком другом мјесту користила то вријеме да напацкам неког другог или да користим то вријеме за нешто што би било против Федерације БиХ као другог ентитета и неког другог народа", рекла је Цвијановићева.
Када је ријеч о гасном аранжману са Русијом, Цвијановићева је рекла да је највећи корисник тог гаса ФБиХ, односно Кантон Сарајево, те да је Федерација на неки начин профитирала од тога што је Република Српска раније испреговарала.
Република Српска и Србија су на добром путу, изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Знам то", истакла је Цвијановићева.
Нагласила је да је велика одговорност када мора да проведе одређене ствари, да договара у име цијеле једне политике, али да се није плашила.
Она је истакла да иза онога шта је Република Српске стоје људи Републике Српске.
"Ја сам човјек Републике Српске као што је и Милорад Додик. Добро је имати пријатеље у свијету који вам могу помоћу да одрадите политички посао или да мјесто у којем живите учинити бољим, просперитетнијим", рекла је Цвијановићева за РТС.
Она је навела да су јој, док је Џозеф Бајден био предсједник САД, нудили да каже да се не слаже са Додиком, истакавши да су то неморалне и нечасне понуде, које је пренијела Додику.
"Ми смо велики тим на чијем је челу Милорад Додик и ту нема никаквих продаја, искакања", нагласила је Цвијановићева, преноси Срна.
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