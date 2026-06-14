Којић Уставном суду БиХ: Оканите се политике и бавите се правом

Аутор:АТВ
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Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је да Уставни суд БиХ треба да се окане политике и бави правом јер су измјене Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит једноставно правно питање које би могли одлучити студенти права прве године.
Којић је рекао да крњем Уставном суду БиХ нису комплексни само отимање надлежности Републици Српској и његово неуставно понашање, али јесте оцјена уставности одредаба Кривичног закона БиХ које је Шмит наметнуо.
"Измјене Кривичног закона које је наметнуо Кристијан Шмит једноставно су правно питање које би могли одлучити студенти права прве године, јер је потпуно јасно да он нема надлежност за доношење закона и да је за то једина надлежна Парламентарна скупштина", рекао је Којић Срни.
Он је констатовао да је потпуно јасно да је крњи Уставни суд БиХ био и остао продужена рука бошњачке политике са циљем стварања унитарне БиХ, сатанизације српског народа и укидања Републике Српске.
"Господо судије, скупите снаге и понашајте се у оквирима Устава и закона, поништите неуставну одредбу кривичног закона и дајте наду овом народу да постоји правда, дајте наду у владавину права, оканите се политике, бавите се правом", поручио је Којић.
Из Уставног суда БиХ Срни је речено да је оцјена уставности одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит за крњи Уставни суд БиХ комплексан посао, па је то разлог што ни након пола године нема одлуке.
Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске у децембру прошле године поднио је апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности појединих одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Према одредбама Кривичног закона БиХ, неизвршавање одлука "високог представника" довело је до пресуде предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
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