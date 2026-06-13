Одговор крњег Уставног суда БиХ: Оцјена уставности одредби које је Шмит наметнуо "комплексан посао"

Аутор:АТВ
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Оцјена уставности одредби Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит за крњи Уставни суд БиХ је комплексан посао, па је то разлог што ни након пола године нема одлуке, речено је Срни из Уставног суда БиХ.
Из суда је речено да је апелација за оцјену уставности, који је поднио Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, регистрована под бројем У-43/25 и да се на њему интензивно ради, али да на динамику рада утиче комплексност предмета.
"Утичу захтјеви за привременим мјерама, обавезне фазе поступка, што укључује очитовање доносиоца закона /законодавни органи БиХ, ентитета, и тако даље/ што у неким случајевима има за посљедицу нешто дуже укупно трајање поступка“, речено је.
У одговору Срни је наведено да се, у пракси рада на предметима, они који се односе на оцјену уставности, у правилу рјешавају приоритетно, по хронолошком реду пријема.
"Тренутно у поступку рјешавања пред Уставним судом БиХ има осам предмета оцјене уставности који су хронолошки старији од предмета на који се односи упит и сви ће бити ријешени у складу са наведеним правилима", навели су из крњег Уставног суда БиХ.
Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске у децембру прошле године поднио је апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности појединих одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Према одредбама Кривичног закона БиХ, неизвршавање одлука "високог представника" довело до је пресуде предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
СНСД је у апелацији доставо сет аргумента у вези са измјенама и допунама Кривичног закона БиХ који указују да је одлука Шмита супротна Уставу БиХ и да високи представник није орган предвиђен Уставом БиХ.
Овом апелацијом посланички Клуб СНСД-а покушава уз јасне правне аргументе да доведе Уставни суд БиХ у ситуацију да из овог закона избаци одредбе које се односе на то да неизвршавање одлука "високог представника" не може бити правна норма у БиХ.
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