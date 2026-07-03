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Какво нас вријеме очекује у наредним данима?

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 11:41

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Сунце
Фото: pexels/Erkan Utu

У наредна три дана у Републици Српској очекују нас свјежа јутра са дневним температура које ће прелазити 30 степени Целзијусових.

Свјеже јутро очекује нас у суботу са највишом дневном температуром од 35 степен Целзијуса, на вишим предјелима до 21 степен. Могућ слаб до умјерен вјетар, у Херцеговини могућа бура, наводе из РХМЗ.

У недјељу очекује нас свјежије јутро уз пролазну облачност. Минимална дневна температура кретаће се од 11 до 16 степени Целзијусових, док ће максимална дневна износити од 34 степени.

Радна седмице почиње претежно сунчано и топло, док се у остатку дана очекују киша и пљускови. Максимална дневна температура ићи ће и од 34 степена Целзијуса.

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Уторак такође, сунчано, а током дана могући краткотрајни пљускови, максимална дневна за уторак износиће 34 степен.

Временске прилике доносе и повољнију ситуацију за већину хронично оболелих и осетљивих особа, док се опрез савјетује ментално нестабилним болесницима. Такође, могу се јавити нерасположење и смањене радне способности код метеоропата.

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