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Данас сунчано и топло, а у овим дијеловима се очекује киша

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 08:13

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Овог јутра у Републици Српској промјенљиво облачно са сунчаним интервалима, а на истоку и сјевероистоку је претежно до потпуно облачно уз локално слабу кишу.

Вјетар је слаб и промјенљив, у Херцеговини дува умјерена и јака бура.

На висини се одржава утицај периферије долине са сјевера Европе. У приземљу притисак у порасту под утицајем антициклона који се шири од запада Европе.

Данас се очекује пријатно топло и претежно сунчано, на југу и истоку промјенљиво облачно уз слабу кишу само понегдје.

Вјетар слаб до умјерен сјеверни, током дана повремено јаки удари вјетра. На југу јака бура, док ће максимална температура ваздуха износити око 30°С, преносе из РХМЗ РС-а.

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