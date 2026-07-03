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Изговорите ове моћне ријечи и помолите се Светом Методију: Славимо светитеља који је устао против јереси

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 07:04

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Црква
Фото: pexels/Кирилл Абрамов

Свети свештеномученик Методије, епископ патарски, од младости је сав свој живот посветио подвигу и богопознају. Због своје врлине, учености и духовне зрелости, био је виђен као "град на гори" и по божанском промислу постављен за епископа у Патари Ликијској, гдје је постао пастир словесног стада Христовог.

Био је учен и красноречив архијереј, познат по својој ревности у вери и јасном исповедању истине. Учио је народ благим и мудрим ријечима, водећи га ка духовном савршенству, а његово богонадахнуто учење ширило се као светлост која разгони таму. Посебно је устао против јереси Оригенове, чију је заблуду разобличавао и духовно побијао ријечју и вјером.Због своје непоколебљивости и борбе за чистоту православног учења, Свети Методије је постао мета прогона. Незнабошци су устали на њега, ухватили га и мучили, а затим га мачем погубили у Халкиди Сиријској 311. године. Тако је овај свети пастир Христов скончао свој земаљски живот, поставши свједок вјере и истине до посљедњег даха.

Његова смрт није била крај, већ улазак у вечни живот. Црквено предање га описује као онога који је, попут жртвеног јагњета, принет Богу, овенчан двоструким венцем — и исповедништва и мучеништва. Остао је упамћен и по својим списима, међу којима се посебно издваја дело "Гозба десет дјевојака", у којем је сабрао духовне поуке о врлинама.

Свети Методије оставио је за собом снажну поруку постојаности у вјери и храбрости у исповедању Христа, као и поуку да се човјек труди и припрема, али да је исход увијек у Божјој вољи: "Човјек предлаже, а Бог располаже."

Молитва светом Методију:

"Крв твоја, мудри, тајно вапи из земље ка Богу, као Авељева, богомудри светитељу Методије, који си јасно проповедао Божије оваплоћење. Зато си посрамио Оригенову обману и преставио си се у небески дворац: Моли Христа Бога да спасе душе наше."

Духовна порука

У народу се на данашњи дан вјерује да је добро изговорити молитву и сјетити се светитеља у тишини дома, уз захвалност и смирење. Сматра се да дан Светог Методија подсјећа да човјек треба да припрема своје срце за дјела, али да све остало препушта Божјој вољи, у вјери и стрпљењу.

(курир)

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Тагови :

светац

обичаји

вјера

свети Методије

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