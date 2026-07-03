Дневни хороскоп: Шкорпије су рањене и траже своју "мирну луку", а ево ко данас тјера мак на конац

Аутор:АТВ редакција
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Дневни хороскоп за петак, 3. јул 2026. године доноси прецизну астролошку прогнозу за сваки хороскопски знак на пољима љубави, посла и здравља.
Ован
Љубав: Већи излив њежности пред вољеном особом делује подстицајно на заједнички однос. Неко у Вама побуђује осjећај сигурности.
Посао: Размислите коме треба да се приклоните у пословној сарадњи, они који знају да одаберу праву тему добијају и најбоље резултате.
Здравље: Потребан Вам је добар подстицај и емотивна инспирација.
Бик
Љубав: Слободно изразите своју љубавну срећу, приуштите себи неку узбудљиву забаву. Неко Вам даје до знања да обожава Ваше присуство.
Посао: Имате довољно енергије. Тајна Вашег успjеха представља комбинацију лепих и корисних ствари у различитим правцима.
Здравље: Налазите се у сјајној психофизичкој форми.
Близанци
Љубав: Индиректно покушавате да утичете на нечију одлуку. Блиска особа примjећује Ваше незадовољство.
Посао: Пословне проблеме не можете рjешавати мимо устаљеног протокола, али доказивање правде не представља Ваш примарни циљ.
Здравље: Поштедите себе непријатних ситуација и новог узбуђења.
Љубав: Покажите своје позитивне намjере и будите великодушни према вољеној особи. Угодите својој породици.
Посао: Освојили сте нечију наклоност или симпатије, али то не представља довољну гаранцију за пословни успjех.
Здравље: Емотивна афирмација дjелује позитивно на Ваше расположење.
Лав
Љубав: Покушавате да дjелујете прибрано, али оптерећују Вас љубавне дилеме или лош предосjећај у вези са једном блиском особом.
Посао: Ваше идеје не значе много, уколико се и Ваши сарадници не заложе за сличне принципе у пословно-финансијским договорима.
Здравље: Пријаће Вам боравак у природи или рекреација.
Дјевица
Љубав: У односу са вољеном особом, нема потребе да смишљате изговоре. Пре или касније, истина ће испливати на површину.
Посао: Уколико Вам је стало да остварите пословно-финансијске интересе, употребите своју практичну памет и лично искуство.
Здравље: Избегавајте напорне и конфликтне ситуације.
Вага
Љубав: Бурно реагујете на ситнице, док партнер на Вама спроводи различите тестове издржљивости. Контролишите своје импулсе.
Посао: Уколико Вас неко опомиње да промиjените своје критеријуме у пословној сарадњи, добро размислите о крајњем исходу.
Здравље: Дјелујете напето, потребно је да се опустите.
Шкорпија
Љубав: Дјелујете рањиво и тражите неко мирније уточиште. Потребна Вам је нечија искрена подршка и емотивно разумијевање.
Посао: У сусрету са сарадницима морате имати довољно моралне храбрости да прихватите одговорност за оно што сте изјавили или учинили.
Здравље: Примјените неку од техника психолошког опуштања.
Стријелац
Љубав: Партнер критикује Ваше понашање, сматра да немате довољно убједљива објашњења на једноставна питања.
Посао: Будући да се налазите у центру важних догађаја, употребите своју предност у односу на пословне конкуренте.
Здравље: Избјегавајте непотребне компликације и велике изазове.
Јарац
Љубав: Иритира Вас партнерово понашање. Контролишите своје импулсе, прије него што повриједите нечија осјећања.
Посао: Догађаји не иду у жељеном смјеру. Зарад поштовања неких пословних договора, прихватите компромисно рјешење.
Здравље: Сачувајте присебност духа и слиједите своју савјест.
Водолија
Љубав: Ваш спољашњи успјех не представља велики адут пред вољеном особом. У љубавном животу постоје нека другачија мјерила.
Посао: Дјелујете задовољно због нових информација. Умијете да наметнете своје мишљење пред сарадницима.
Здравље: Важно је да остварите унутрашњу равнотежу.
Рибе
Љубав: Замјерате вољеној особи да наивно вјерује у ствари које не могу лако да се остваре. Никако да се скрасите.
Посао: Строго процењујете нечије поступке и покушавате да наметнете нова правила у пословној сарадњи, преноси Жена Блиц
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