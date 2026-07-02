Диплома више није услов? Са Б2 сертификатом до радног мјеста васпитача у вртићу

Аутор:Магдалена Глигић
Коментари:0
Нацрт правилника о двојезичном васпитно-образовном раду и раду на језику националних мањина изазвао је бројне полемике.
Да ли ће двојезични рад у вртићима бити подршка дјеци или додатно оптерећење за предшколске установе? Нови правилник отворио је бројна питања, од услова за рад васпитача до начина његове примјене.
Двојезични предшколски рад остваривао би се у групи коју воде два васпитача истовремено, један за дјецу конститутивних народа у Српској, а други за дјецу припадника националних мањина.
"Овај правилник дефинише питање ангажмана људи који би били евентуална подршка дјеци која не познају језик конститутивних народа у БиХ", рекла је помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање Наташа Цвијановић.
И све то не би било ни најмање спорно да поменути нацрт правилника није изједначио васпитно-образовне раднике са завршеним првим циклусом студија и дипломом факултета са оним без ње. Према нацрту лице које посједује Б2 цертификат може обављати посао васпитача, али и лице које има потребну језичку компетенцију коју доказује увјерењем Савеза националних мањина Српске.
"Нисам сигурна да можемо лако наћи те особе па смо правилним додатно дали могућност да особа која има ту језичку компетенцију рецимо ако имамо дијете ромске националности укључене у вртић а имамо такве дјеце у вртићу у Бијељини неко ко познаје ромски језик а није васпитач на темељу увјерења које издаје савез националних мањина Републике Српске може се прикључити у раду", рекла је Цвијановић.
Да би се двојезични рад остварио и васпитач са Б2 цертификатом запослио неопходно је и да буде сагласно 30 одсто родитеља укључених у васпитну групу у установи. Јелена Бојанић, оснивач предшколске установе клуба за дјецу Код Баке противи се одлукама Министарства и наглашава како води традиционални вртић у Републици Српској и захтјева рад само и искључиво на матерњем језику.
"Видите пише на ћирилици учи се и говори се српски језик мале су групе и дјецу враћам традицији, поштујем све, немам ништа ни против кога, свако је добродошао, ми имамо других националности али ми искључиво радимо програм на српском језику јер смо ми у Републици Српској", казала је оснивач предшколске установе "Код баке" Јелена Бојанић.
Такав начин рада изазвао би збуњеност код дјеце која би слушала два различита језика у најранијем добу када уче сопствени језик истиче Бојанић и додаје како ЕУ земље немају слична рјешења за своје националне мањине.
"Мој брат је у Њемачкој у Минхену па није прилагођено ни њему ни његовој дјевојчици, и моја снајка је ту, њима није прилагођено да се учи на српском језику и да се ангажује асистент него су морали научити њемачки", испричала је Јелена Бојанић.
Директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука каже како нови правилник носи и нове трошкове.
"Ми тај програм још не примјењујемо овде видјећемо у сарадњи са Министарством када ћемо почети, то изискује значајне финансијске трошкове, видјећемо колика је потреба и заинтересованост родитеља", истакао је директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука Петар Јокановић.
Уколико се нацрт правилника усвоји у оваквом оквиру, родитеље не би требало изненадити ако би њихово дијете осим српског језика пропричало и неки други. Проблем је што дјеца у том узрасту често имају проблем и са учењем сопственог језика, па је неријетко потребно укључивање и логопеда. Примјену и реализацију овог Програма, уколико буде усвојен, вршиће просвјетни инспектор приликом надзора током праћења имплементације Програма. Све то ће представити додатни терет на предшколске установе у Републици Српској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
34 мин0
Бања Лука
41 мин0
Градови и општине
49 мин0
Свијет
52 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
8 ч11
Друштво
9 ч0
Најновије
20
45
20
44
20
37
20
30
20
29
Тренутно на програму