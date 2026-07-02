Обећано ново возило за дијализне пацијенте у Невесињу

Аутор:Бојан Носовић
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Прича о патњи дијализних пацијената из Невесиња никога није оставила равнодушним. Реакције, поруке и позиви стижу са свих страна, стижу и од надлежних.
Од њих је највише правдања. Стигло је и једно конкретно рјешење и то из невесињског Дома здравља. Новац који је био намијењен за нови рендген иде за набавку новог комбија, рендген је обећало ресорно Министарство.
"Ми смо у договору са локалном заједницом и начелником већ та средства преусмјерили за куповину новог путничког аута тј комбија за дијализне пацијенте. Ми ћемо чим промјенимо план јавних набавки и усвојимо ребаланс буџета кренути у јавну набавку то је најдаље у року од два мјесеца", рекао је помоћник директора Дома здравља Невесиње Милосав Уљаревић.
Помоћи ћемо тим људима, поручио је данас невесињски начелник. Миленко Авдаловић подсјећа да је у буџету обезбијеђено 50.000 марака.
Из Министарства здравља нам објашњавају да је формиран Завод за дијализу и да возила купују домови здравља. Ту су да припомогну што су кажу и до сада радили.
"Када су у питању санитетска и возила за превоз пацијената из дјелокруга рада домова
здравља, подсјећамо да је у питању надлежност локалних заједница, те да је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, кроз различите видове улагања, донација и суфинансирања, пружило значајну подршку локалним заједницама и овим установама широм Републике Српске, како би се унаприједили њихови возни паркови, што је и даље наше опредјељење. У складу са тим, опредијељени смо да се и за проблем који наводите, у сарадњи са локалним властима, пронађе заједничко рјешење", саопштили Министарство здравља Републике Српске.
До рјешења да се дијализа прима у Невесињу је тешко закључује се из данашњих изјава здравствених челника. За тако нешто потребно је испунити више услова од опреме, простора до адекватног љекарског кадра.
"То је један озбиљан пројекат и свједоци смо да у у Републици Српској и оне болнице које су имале до сада дијализне центре сада се ти дијализни центри преузимају од Завода за дијализу и трансплатацију Републике Српске. Не бјежим од тога да може да се размишља о покретању таквог пројекта али тек након адекватне анализе", казао је директор Болнице Невесиње Велибор Миливојевић.
Реаговао је и директор требињске Болнице, Недељко Ламбета позива пацијенте на састанак и каже да ће се од Нове године дијализа примати у новој Болници.
Осам пацијената из Невесиња АТВ су се пожалили и рекли да три пута седмично у комбију без климе на дијализу иду у Требиње и дневно пређу око 200 километара. Свој живот описују као муку и патње траже ново возило и дијализу у својој општини.
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