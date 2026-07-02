Logo

Обећано ново возило за дијализне пацијенте у Невесињу

Аутор:

Бојан Носовић
02.07.2026 19:58

Коментари:

0
Хитна, санитарно возило
Фото: АТВ

Прича о патњи дијализних пацијената из Невесиња никога није оставила равнодушним. Реакције, поруке и позиви стижу са свих страна, стижу и од надлежних.

Од њих је највише правдања. Стигло је и једно конкретно рјешење и то из невесињског Дома здравља. Новац који је био намијењен за нови рендген иде за набавку новог комбија, рендген је обећало ресорно Министарство.

"Ми смо у договору са локалном заједницом и начелником већ та средства преусмјерили за куповину новог путничког аута тј комбија за дијализне пацијенте. Ми ћемо чим промјенимо план јавних набавки и усвојимо ребаланс буџета кренути у јавну набавку то је најдаље у року од два мјесеца", рекао је помоћник директора Дома здравља Невесиње Милосав Уљаревић.

Помоћи ћемо тим људима, поручио је данас невесињски начелник. Миленко Авдаловић подсјећа да је у буџету обезбијеђено 50.000 марака.

Из Министарства здравља нам објашњавају да је формиран Завод за дијализу и да возила купују домови здравља. Ту су да припомогну што су кажу и до сада радили.

"Када су у питању санитетска и возила за превоз пацијената из дјелокруга рада домова

здравља, подсјећамо да је у питању надлежност локалних заједница, те да је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, кроз различите видове улагања, донација и суфинансирања, пружило значајну подршку локалним заједницама и овим установама широм Републике Српске, како би се унаприједили њихови возни паркови, што је и даље наше опредјељење. У складу са тим, опредијељени смо да се и за проблем који наводите, у сарадњи са локалним властима, пронађе заједничко рјешење", саопштили Министарство здравља Републике Српске.

До рјешења да се дијализа прима у Невесињу је тешко закључује се из данашњих изјава здравствених челника. За тако нешто потребно је испунити више услова од опреме, простора до адекватног љекарског кадра.

"То је један озбиљан пројекат и свједоци смо да у у Републици Српској и оне болнице које су имале до сада дијализне центре сада се ти дијализни центри преузимају од Завода за дијализу и трансплатацију Републике Српске. Не бјежим од тога да може да се размишља о покретању таквог пројекта али тек након адекватне анализе", казао је директор Болнице Невесиње Велибор Миливојевић.

Реаговао је и директор требињске Болнице, Недељко Ламбета позива пацијенте на састанак и каже да ће се од Нове године дијализа примати у новој Болници.

Осам пацијената из Невесиња АТВ су се пожалили и рекли да три пута седмично у комбију без климе на дијализу иду у Требиње и дневно пређу око 200 километара. Свој живот описују као муку и патње траже ново возило и дијализу у својој општини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Невесиње

возачи санитета

Дијализа

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Лажни болничар се нашао пред судом: Пацијент из БиХ преминуо јер му није позвао правог доктора

55 мин

0
Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија

Сцена

Огласио се Каспер са мора и открио како се осјећа Мина Костић

1 ч

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

Посљедњи ултиматум или крај консензуса: Опозиција у више колона иде на изборе?

1 ч

1
Мјесто у Европи гдје нема инфлације већ 500 година, а станарина износи 0.88 центи

Занимљивости

Мјесто у Европи гдје нема инфлације већ 500 година, а станарина износи 0.88 центи

1 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Градови и општине

Младићу (22) у Мостару петарда пукла у руци

3 ч

0
Ријека Уна

Градови и општине

Потрага на Уни: Једно лице испало из чамца у Козарској Дубици

4 ч

0
Хитна, санитарно возило

Градови и општине

Патња дијализних пацијената из Невесиња: У поквареном комбију без климе иду по спас

23 ч

0
Бивши предсједник Општинског одбора ДНС-а Гацко, Жељко Тепавчевић на конференцији за медије

Градови и општине

Жељко Тепавчевић поднио оставку на све функције у ДНС-у

1 д

0

  • Најновије

20

45

Мушкарац (45) који је тешко повријеђен у тучи преминуо након мјесец дана борбе за живот

20

44

СП усвојила листе: Доказујемо да смо сложни и снажни

20

37

Почиње шести "Јелен Гарден Фест" у Приједору

20

30

Лажни полицајци насмрт претукли мушкарца у Хрватској: Оптужен држављанин БиХ

20

29

За 27 дана испаљено 680 противградних ракета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима