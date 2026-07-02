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Посљедњи ултиматум или крај консензуса: Опозиција у више колона иде на изборе?

Аутор:

Милица Марјановић
02.07.2026 19:39

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Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Фото: АТВ

Ко ће бити заједнички кандидат опозиције за предсједника Републике Српске још није познато. Док СДС већ потврђује своје кандидатима, из ПСС-а поручују да предстоји посљедњи покушај договора.

Уколико ни он не успије, опозиција би на изборе могла изаћи са више кандидата. Управо зато Драшко Станивуковић поручује да слиједи посљедњи покушај постизања консензуса, а ако договора не буде, каже да је 99 одсто сигурно да ће у недјељу прогласити кандидатуру за предсједника Републике Српске. Осим тога, Станивуковић истиче да се осјећа изиграним од стране других опозиционих партија.

„Ми смо спремни да направимо и пет корака назад да бисмо дошли до тога. Ако се ни то не схвати озбиљно, 99 одсто ја сам у недјељу у 19 часова кандидат за предсједника Републике Српске. То је максималан напор који ја смијем да учиним да бих задржао поштовање сарадника које уважавам“, рекао је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић.

Иако ПСС рачуна на договор, у СДС-у чекања више нема. Странка је повукла конкретан потез и потврдила Бранка Бланушу за кандидата за предсједника Републике Српске, уз одлуку да ће, уколико Покрет „Сигурна Српска“ не предложи свог кандидата за српског члана Предсједништва БиХ, ту кандидатуру преузети СДС. Избор је пао на Маринка Божовића.

„Уколико ПСС не да свог кандидата за инокосну функцију, а то је кандидат за члана Предсједништва из реда српског народа из РС, ми ћемо у законском року кандидовати господина Маринка Божовића за српског члана Предсједништва. То је једногласан приједлог“, казао је предсједавајући Главног одбора СДС-а Јовица Радуловић.

„Ми и даље остајемо на томе да се сарадња са опозиционим странкама настави. Поштујемо споразум и ПСС има право да кандидује кандидата за српског члана Предсједништва, али исто тако, уколико не буде кандидата на основу раније донесених одлука, СДС ће дати свог“, истакао је предсједник СДС-а Бранко Блануша.

Изгледа да заједничког језика одавно више нема. Умјесто договора, све су гласније међусобне оптужбе. Небојша Вукановић тврди да су управо они које је годинама подржавао данас његови највећи политички противници. Ово је издаја СДС-а, која долази као још једна у низу, каже Вукановић.

„Тужан сам што није било више људи у СДС-у да гласа против овакве одлуке, што људи нису напустили Главни одбор. Али шта ћемо, ја сам прошле локалне изборе обишао више начелника и кандидата него сви чланови Предсједништва СДС-а скупа и никад им нисам наудио, а видите на који начин ми враћају“, казао је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.

Да ли ће опозиција ипак наступити са заједничким кандидатима или ће на изборе изаћи у више колона, требало би да буде познато већ наредних дана. До тада, умјесто договора, у првом плану су све израженија неслагања и међусобне оптужбе.

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Тагови :

Бранко Блануша

Драшко Станивуковић

Република Српска

Избори 2026

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