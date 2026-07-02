Дијеле се упутства за провокацију ратним заставама: Стиже одговор из Српске

Аутор:Весна Азић
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Не јењавају провокације из ФБиХ. Послије запаљене заставе Републике Српске на ентитетској линији - дијеле се и пишу упутства како са заставама такозване Армије БиХ улазити у Републику Српску.
Да ли је ријеч о организованим подухватима и како ће на то одговорити институције Српске?
Није више један снимак. Није више ни један инцидент. Два случаја у Добоју, једна запаљена застава на ентитетској граници и десетине позива на друштвеним мрежама. Заставе такозване Армије БиХ поново су на улицама Републике Српске. Полиција реагује, пишу се прекршајни налози. На друштвеним мрежама круже упутства како са тим заставама ући у Републику Српску и шта радити када вас заустави полиција.
"Поступајући по пријави грађана да је на путничком аутомобилу на подручју града Добоја истакнута ратна застава БиХ, полицијски службеници су идентификовали лице иницијала С.Х. које се приликом предузимања законом прописаних мјера и радњи оглушило о законито наређење полицијског службеника, након чега је лишено слободе, а предметна застава је уз потврду одузета", речено је из МУП-а Републике Српске.
Друштвене мреже одрадиле су своје. Шире се снимци, пишу коментари, а онда су се појавила и упутства, која су по свему судећи за рубрику вјеровали или не. Упућују се тако грађани како са заставом тзв. Армије БиХ ући на подручје Републике Српске. Како снимати полицију. Шта рећи. Шта не. Срби из Републике Српске врло добро знају шта значи застава ткзв. Армије БиХ, каже Слободан Жупљанин. Под њом су одсијецане српске главе. И дан данас буди језу у костима.
"Друштвене мреже бруке од тога како се практично наговарају и они који би и не би да провоцирају са заставама Армије БиХ и то морамо спријечити. Једини легитиман и легалан начин јесте да се та материја законом уреди и надам се да ће то бити у законски најкраћем временском периоду. Машите својим заставама гђе хоћете, по читавој Федерацији БиХ. Радите с њима шта год хоћете. Српске заставе нећете скидати и нећете провоцирати тзв. заставама Армије БиХ", објаснио је стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
За Републику Српску није то комад платна. Посебно не након што је прије неколико дана на ентитетској граници запаљена застава Републике Српске. Стигле су реакције и најава да ће се законом забранити истицање ратних обиљежја која вријеђају жртве и узнемиравају јавност. Све је и почело са заставом, када је убијен српски сват, каже Љубиша Ћосић. Ни данас након 35 година ситуација није боља. Само се ниво и интензитет мржње појачава.
"Тај ниво мржње којим су они, што каже наш народ одавно прекуцали игрицу. Показаће да ће то довести до распада овог система који се зове немогућа и неодржива БиХ. Ја нисам за то да им палимо њихове заставе. Нас њихове заставе не интересују. Мислим да само требамо послати поруку да наша оданост и наше вјеровање у Републику Српску не смију бити промјењива категорија", рекао је градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
Да се свака оваква ватра брзо пренесе и преко ентитетске линије, потврђују и Срби из Федерације. Када се тензије подигну, први их осјете они који живе у срединама гдје су мањина. Срби то у Федерацији итекако јесу. Зато, како кажу, провокације никоме не доносе добро. Најскупље их плаћају обични људи.
"По њима би српски народ требао прихватити ратне заставе као дио навијачких кореографија, иако сами знамо колико је само српски дјеце заклано под тим истим заставама. Зато потпуно подржавам иницијативу да овим и оваквим заставама не смије бити мјеста нигдје у јавном етеру, да не спомињем како се осјећају Срби у Федерацији, гледајући свакодневно дивљање хулигана и фанатика ратним обиљежјима које буде духове прошлости код нашег народа широм Федерације, а колико видим и у Републици Српској", казао је делегат из реда Срба у Дому народа Парламента ФБиХ Горан Броћета.
Реаговали су и бијељински Пантери. Застава Републике Српске се не смије палити. На провокације се мора одговорити институцијама, не хаосом на улици. И сами су свједоци двоструких аршина. Српска обиљежја у Федерацији не толеришу. Од Републике Српске се очекује нешто сасвим друго.
"Када идемо на обиљежавање у ФБиХ, ево конкретно у Тузлу, не дају да се унесе упаљач са тробојком. Не можете ни на вијенац ставити тробојку. Чува нас на стотине полицајаца. Не можемо доћи својим аутима на такав начин", изјавио је предсједник Удружења ветерана “Гарда Пантери” Бијељина Петар Цвијетиновић.
"Мислим да ово вријеме у којем ми сада живимо није вријеме за провокације. Мада, наши суграђани који сада живе на простору ФБиХ то често злоупотребљавају када су у питању њихова обиљежја.Покушаћемо и томе да се супротставимо на један демократски и цивилизован начин", изјавио је предсједник Асоцијација „Ствараоци Републике Српске Стеван Медић.
Република Српска неће одговарати на исти начин као што је то случај у Федерацији, каже ресорни министар. Одговор стиже кроз институције и законске оквире.
"И ово је сигурно била иницијална каписла да у Народно Скупштину уђу одређена законска рјешења кроз измјене и допуне Кривичног законика и осталих закона и једноставно да се правним средствима одговори на овакве провокације и да се то у наредном периоду спријечи. Међутим, гледајући глобално – апсолутно сам заговорник идеје мирног разлаза", изјавио је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
На проблематику с почетка ове приче стиже одговор Владе Републике Српске. Утврђен је Приједлог закона о допунама Кривичног законика Републике Српске. Уводе се два нова кривична дјела - Јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије Независне Државе Хрватске и Јавно истицање и промовисање застава и симбола тзв. Армије РБиХ. Ако добије подршку Народне скупштине током наредне сједнице, јавно истицање и промовисање заставе и симбола такозване Армије Републике БиХ постаће ново кривично дјело.
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