Кошарац: Конаковић не схвата промјену глобалних политичких околности

Аутор:АТВ редакција
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Писмо министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића које је упутио америчком државном секретару Марко Рубију је политички вапај човјека који никако да схвати да су се глобалне политичке околности промијениле, истакао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је навео да Конаковићев памфлет обилује делузијама, произвољним конструкцијама и очајничким покушајем да администрацији Доналда Трампа прода лажне наративе, који су пропали заједно са администрацијом Џозефа Бајдена.
"Док му је то било исплативо, Конаковић је слијепо слушао /Мајкла/ Марфија и
/Кристијана/ Шмита, подржавао њихове антидемократске и антиуставне експерименте у БиХ. Но, отишли су му ментори и сада је политичко сироче. У властитој немоћи и општој дезоријентисаности, Конаковић данас покушава да промијени дрес и постане саговорник Трампове администрације", написао је Кошарац на "Инстаграму".
Кошарац истиче да се Конаковић узалуд нада да су у Вашингтону доживјели колективну амнезију и да не знају да је управо он био на Бајденовој страни против Трампа.
"Посебно је симптоматично што и даље мантра о непостојећем руском малигном утицају. Свијет се у међувремену промијенио, геополитичке околности су другачије, али Конаковић то очигледно не разумије. Остао је политички заробљеник наратива који је доживио пораз", нагласио је Кошарац.
Кошарац је истакао да Република Српска води одговорну и самосталну политику сарадње са свим партнерима који поштују њену уставну позицију и дејтонску структуру БиХ.
"Наша сарадња са Руском Федерацијом је изузетно добра, а истовремено успјешно развијамо односе са администрацијом предсједника Трампа на основама међусобног уважавања и поштовања, без подаништва и без туторства", рекао је Кошарац.
За разлику од Конаковића и "Тројке", каже Кошарац, Република Српска није ничији пројекат нити талац било којих центара моћи.
"Нисмо заробљеници урушених политика Брисела нити слијепо извршавамо туђе налоге", поручио је Кошарац.
Конаковић је упутио писмо Рубију, у којем је поново оптужио лидера СНСД-а Милорада Додика, као и руководство Републике Српске за наводну дестабилизацију БиХ.
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