Хеликоптер ОС БиХ помогао угасити пожар код Посушја

Аутор:АТВ редакција
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Хеликоптер ОС БиХ помогао је угасити пожар на Оштрцу код Посушја, а тијеком гашења испуштено је 7.000 литара воде.
Пожар на падинама планине Оштрц, на подручју општине Посушје, угашен је уз помоћ хеликоптера Оружаних снага БиХ.
Хеликоптер 1. хеликоптерског сквадрона помогао је ватрогасцима на неприступачном терену, гдје су се након издимљавања на појединим мјестима поновно појављивали отворени пламенови.
Лет хеликоптера, извиђање пожаришта и гашење трајали су два сата, а тијеком дјеловања испуштено је 7.000 литара воде.
Посаду су чинили мајор Горан Роган, капетан посаде, мајор Јасмин Синановић, копилот, старији водник Данијел Ерцег и водник Данило Јањић, сви из 1. хеликоптерског сквадрона.
Пожар је био активан на падинама Оштрца, гдје је горјела густа борова шума. На терену су биле локалне ватрогасне постројења ПВП Посушје и ДВД Ракитно.
Због неприступачних дијелова пожаришта обавијештена је и Федерална управа цивилне заштите, јер је процијењено да ће бити потребна ваздушна помоћ хеликоптера ОС БиХ.
Према неслужбеним подацима, опожарено је око 40 хектара површине.
Хеликоптер је најприје обавио извиђање пожаришта, након чега је утврђено да постоји неколико тачака на врло неприступачном дијелу до којих ватрогасци не могу доћи.
Након процјене пилота и руководиоца акције, хеликоптер је у 16:10 сати кренуо с првим дјеловањем.
Из ватрогасних структура захвалили су Оружаним снагама БиХ и посади хеликоптера на помоћи у гашењу пожара, преноси Бљесак.инфо.
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