Дебевец разријешен дужности предсједника Суда БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Ранко Дебевец разријешен је дужности предсједника Суда БиХ, саопштио је Високи судски тужилачки савјет БиХ.
Одлуку је донијела првостепена дисциплинска комисија ВСТС-а у дисциплинском поступку којом је утврђена дисциплинска одговорност Дебевца и изречена дисциплинска мјера разрјешења од дужности са позиције и предсједника и судије Суда БиХ.
”Тужени је проглашен одговорним што је, у периоду од најмање једне године и девет мјесеци, иако је као руководилац Суда БиХ био свјестан обавезе аутоматске расподјеле предмета у рад судијама те обавезе да осигура, надзире и контролише правилност аутоматске дођеле предмета прописане подзаконским актом Вијећа, у 16 предмета пропустио поступити у складу са релевантним одредбама Правилника о систему за аутоматско управљање предметима у судовима, чиме је с директним умишљајем прекршио службену дужност и довео у питање повјерење јавности у непристрасност и кредибилитет судства”, наводи се у саопштењу.
Дебевец је тиме починио дисциплински прекршај из члана 56. тачка 23. Закона о ВСТВ БиХ: ”било какво друго понашање које представља озбиљно кршење службене дужности или доводи у питање повјерење јавности у непристрасност и кредибилитет судства”.
”С тим у вези, туженом је, у складу са чланом 58. став (1) тачка ф) и 59. Закона о ВСТВ-у БиХ те у складу са Смјерницама за одређивање дисциплинских мјера у дисциплинским поступцима, изречена наведена дисциплинска мјера”, наводи се у саопштењу.
На одлуку Првостепене дисциплинске комисије постоји могућност жалбе Другостепеној дисциплинског комисији ВСТС-а БиХ.
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