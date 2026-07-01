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Трамп: Иран не смије да има нуклеарно оружје

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 15:35

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Трамп: Иран не смије да има нуклеарно оружје
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Индиректни преговори америчких и иранских представника у Дохи, уз посредовање Катара и Пакистана, напредују и "веома су добри", изјавио је данас предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поновивши да Иран не смије да посједује нуклеарно оружје.

"Што се тиче тока ствари, процес денуклеаризације Ирана иде добро. Имали су веома добре састанке и видјећемо како ће се развијати", рекао је Трамп новинарима у војној бази Ендруз, пренио је Ројтерс.

Он је навео да су Сједињене Америчке Државе "извеле снажне ударе на Иран", али да се истовремено односи двије стране развијају у позитивном правцу.

Трамп је истакао да су технички разговори организовани тако да се амерички и ирански представници не састају директно, већ да посредници преносе ставове између страна, у складу са меморандумом о разумијевању који су двије земље потписале.

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Како је наведено, циљ разговора је смањење тензија након недавних сукоба.

Пред укрцавање на предсједнички авион који су Сједињеним Америчким Државама раније поклонили Катар, Трамп је оцијенио да је Иран "прешао дуг пут" и додао да сматра да је ситуација тренутно стабилна.

Говорећи о економским питањима, Трамп је, преноси АП, навео да се личне инвестиције не налазе под његовом директном контролом, већ да њима управљају финансијски фондови, уз напомену да је "зарадио много новца прије него што је постао предсједник".

Он је додао да раст финансијских тржишта и цијена акција доприноси укупном економском расту и користи цијелом друштву, преноси Танјуг,

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Иран вијести

Сједињене Америчке Државе

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