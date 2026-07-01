Спасавање Младена Иванића као споменика културе ПСС-а

Аутор:АТВ редакција
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Лидер ПСС-а Драшко Станивуковић и даље мора да брани почасног предсједника ПДП-а Младена Иванића. Из тих разлога одлучно је напао Жељку Цвијановић да би прикрио пропуст Младена Иванића из 2016. године и договору са Бакиром Изетбеговићем око Комисије за очување националних споменика.
Те године када су у Предсједништву БиХ сједили ПДП-ов Младен Иванић, ХДЗ-ов Драган Човић и СДА-ов Бакир Изетбеговић усвојена је одлука на приједлог Изетбеговића да се именовања у Комисији за очување националних споменика врше консензусом у Предсједништву, али са орочењем од годину дана.
Изетбеговић је на тај начин хтио да избјегне могућност да Бошњак у Предсједништву БиХ буде прегласан, а то му је омогућио ПДП-ов Младен Иванић, али само на годину дана. Основни проблем је био што је донесена одлука са роком важења, односно, што је Изетбеговић на тај начин куповао вријеме до промјене односа снага у Предсједништву.
Сада када у Предсједништву БиХ сједи ДФ-ов Жељко Комшић, није угрожена позиција бошњачког члана да буде прегласан, него позиција српског члана Предсједништва БиХ.
БиХ
Зашто је Иванић 2016. орочио одлуку на годину о Комисији за очување националних споменика?
Лидер ПСС-а Драшко Станивуковић, занемарујући ограничење на годину дана којим је Иванић спасио Изетбеговића, оптужује СНСД и Жељку Цвијановић због одлуке која је усвојена њеним прегласавањем.
"У самој овој одлуци у члану 8. и 9. Комисија прима и одлучује о захтјеву за проглашењем неке имовине националним спомеником због њеног културног, вјерског и етничког значаја. Објекти који се могу прогласити националним спомеником су покретна и непокретна имовина од великог значаја. Овим што је урадио српски члан Предсједништва, дајем примјер већ национални споменици који су неупитни, сада дође човјек из Кеније који појма нема о нама и заједно са Италијаном и Бошњаком каже то нису национални, ми ћемо прогласити мјесту у ФБиХ гдје су Срби побијени као национални", каже Станивуковић и осврће се на одлуку донесену 2016. године.
"Најбоље људима да покажемо о баналности, и питамо Жељку Цвијановић и СНСД, ево из доба Младена Иванића из 2016. године гдје каже не може без Срба ништа, а овдје каже може. Код Иванића каже нема странаца, а овдје каже имају два странца. Кога фолирате", рекао је Станивуковић.
Када вјечни и недовршени студент Драшко Станивуковић покушава да се бави озбиљним темама то обично испадне трагикомично, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Станивуковић је још једном показао да је незналица и манипулатор. Поново прави представе и перформансе, без било каквог разумијевања теме. Као прво, он хвали Иванића и одлуку Предсједништва из 2016, а не види да је она орочена на годину дана. Питање за њега је… зашто је Иванић временски ограничио одлуку и продужио овај проблем, с обзиром да је тада имао повољнији однос снага из ФБиХ у Предсједништву, него што је данас, нагласио је Минић.
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Минић је поручио да је срамота што неко ко се грлио са Кристијаном Шмитом по Бањалуци даје себи за право да за непостојећу издају оптужује српског члана Предсједништва.
"Суштина је да Народна скупштина захваљујући вету госпође Цвијановић има прилику да сруши све вишемјесечне манипулације у Предсједништву БиХ у вези Комисије за очување националних споменика БиХ", додао је Минић.
Минић је на свом Икс налогу навео да је много разлика између Жељке Цвијановић и Драшка Станивуковића, од образовања до озбиљности, али је једна кључна, пише РТРС.
"Док Цвијановић процес одлучивања пребацује са институција БиХ на институције Републике Српске, у овом случају НСРС, Станивуковић са Бакиром Изетбеговићем потписује декларације у којима се заговара јачања институција БиХ. И то су чињенице које не могу да буду замагљене јефтиним популизмом и још јефтинијим перформансима", закључио је Минић.
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