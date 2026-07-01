Станивуковић: Од недјеље сам 99% кандидат за предсједника Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић поручио је да уколико СДС не прихвати њихове приједлоге о заједничком дјеловању на предстојећим изборима да ће он 99 одсто бити кандидат за предсједника Републике Српске од недјеље у 19 часова када се одржава сједница највиших органа Покрета.
"Покрећемо нови процес и морам рећи да ћемо у наредних пар дана кренути са новим приједлогом и то ће бити наш посљедњи покушај за консензус. То треба да буде ствар која је тема за јавност, а друго су билатерални односи. Ми смо спремни да направимо уз пет корака назад да би дошли до тога. Ако се ни то не схвати озбиљно, 99 одсто ја сам у недјељу у 19 часова кандидат за предсједника Републике Српске. То је максималан напор који ја смијем да учиним да бих задржао поштовања сарадника које уважавам", рекао је Станивуковић.
Он поручује да поруке које долазе од стране СДС-а нису коректне и да у свему види недостатак поштовања. Подсјећа да су у оптицају биле три опције, а да је накнадно додата опција четири коју нису усагласили преговарачки тимови СДС-а и ПСС-а.
"Ако је то добро рјешење, ми смо могли да будемо политички мање коректни. И ми њима нудимо опцију четири коју су они нама понудили. Али они ће то одбити, зашто онда да ми то прихватамо? Ми смо направили понуду која је базично једнака и за једне и за друге. До краја нисмо коментарисали ништа, суздржани смо иако имамо разлог да се сматрамо у политичким разговорима, можда је тешка ријеч, али помало изиграни. Причате и разговарате, а онда добијете нешто десет", рекао је Станивуковић.
Он истиче да га на преговоре обавезује историјски тренутак у којем се налази Република Српска, а на другом нивоу га обавезује 10 људи из СДС-а које поштује.
"Хвала им на томе, ја то не могу заборавити. Али, било је неколико спремни да све униште, а ту се крију други интересу. Није добро да такви побјеђују", рекао је Станивуковић.
Предсједништво ПСС-а биће у 17, а Главни одбор у 19 часова у недјељу.
"Ако ово посљедње не прође у односима СДС-а и ПСС-а, плус између нас и осталих странака, 99.99 моја кандидатура за предсједника Републике Српске биће проглашена у недјељу. Ми вјерујемо да ћемо у сваком тренутку коју год одлуку да донесемо, бити она најбоља могућа која ће гарантовати побједу. Наредна три дана водиће се посљедњи преговори и разговори", рекао је Станивуковић.
Подсјећамо, данас се одржава сједница Главног одбора СДС-а у Бијељини, међутим, у јавности нису познате теме сједнице.
У медијима су објављење изјаве Јовице Радуловића, предсједника Главног одбора СДС-а да ће уколико Бранко Блануша повуче своју кандидатуру, СДС кандидовати некога другог као кандидата за предсједника Републике Српске.
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