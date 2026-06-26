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Радуловић: Ако Блануша не буде кандидат, СДС ће дати друго име

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 16:50

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Радуловић: Ако Блануша не буде кандидат, СДС ће дати друго име
Фото: ATV

СДС остаје при својим ставовима да ће имати кандидата за предсједника Републике Српске. Убјеђен сам да ће то бити Бранко Блануша, а ако то не буде он из било којег разлога, СДС ће дати друго име, а све у складу са одлуком Главног одбора странке, рекао је за портал Провјерено предсједник Главног одбора СДС-а Јовица Радуловић.

Додао је да се о потенцијално другим именима као директним кандидатима већ увелико говори и у јавности.

Он је потврдио за Провјерено да се јуче састао са Драшком Станивуковићем, али каже да су искључиво разговарали о скупштинској већини у Модричи и проблемима у њеном функционисању, који су се јавили у претходном периоду.

- Једина права истина је да није био нико други из СДС-а осим мене. Са господином Станивуковићем сам се чуо већ раније преко људи из његовог покрета у Модричи са којима постоји неспоразум. Састанак смо договарали дужи период и једина тема је била наставак функционисања скупштинске већине - каже Радуловић.

Каже да су се договорили око динамике даљих разговора.

- Скупштина општине ће засиједати тек иза општих избора и до тада имамо времена да разговарамо и да се све договоримо - рекао је Радуловић.

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Подијели:

Тагови :

Јовица Радуловић

Бранко Блануша

СДС

Избори 2026

Коментари (5)

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