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Жељко Раљић поднио оставку на све функције у СДС-у

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:13

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Жељко Раљић
Фото: Screenshot / YouTube

Предсједник бањалучког Градског одбора СДС-а Жељко Раљић поднио је неопозиву оставку на ову функцију, а разлог је избор Биљане Лукић за носиоца листе ове странке у изборној јединици 3.

Како је Раљић навео, избор Лукићеве је порука да за његов досадашњи рад и политичко дјеловање не постоји довољно повјерење.

"Сматрам да је моја политичка и морална обавеза да преузмем одговорност. Због тога не подносим оставку само на функцију предсједника Градског одбора, већ и на све остале функције које обављам унутар Српске демократске странке. Сматрам да је то једини исправан и одговоран потез којим показујем досљедност и поштовање према вољи страначких органа и чланства", рекао је Раљић.

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Тагови :

Жељко Раљић

СДС

Бањалука

Биљана Лукић

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