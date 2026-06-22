Жељко Раљић поднио оставку на све функције у СДС-у

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник бањалучког Градског одбора СДС-а Жељко Раљић поднио је неопозиву оставку на ову функцију, а разлог је избор Биљане Лукић за носиоца листе ове странке у изборној јединици 3.
Како је Раљић навео, избор Лукићеве је порука да за његов досадашњи рад и политичко дјеловање не постоји довољно повјерење.
"Сматрам да је моја политичка и морална обавеза да преузмем одговорност. Због тога не подносим оставку само на функцију предсједника Градског одбора, већ и на све остале функције које обављам унутар Српске демократске странке. Сматрам да је то једини исправан и одговоран потез којим показујем досљедност и поштовање према вољи страначких органа и чланства", рекао је Раљић.
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