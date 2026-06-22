УИО БиХ одлучује о ПДВ-у за прву некретнину: Почела сједница Управног одбора

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је почела сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање УИО БиХ који би требало да разматра Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине.
Управни одбор УИО требало би да разматра и одлуке о утврђивању привремених коефицијената за расподјелу прихода и поравнањима између корисника.
Након сједнице, предвиђено је да се новинарима обрати предсједавајући Управног одбора УИО Срђан Амиџић.
У априлу прошле године усвојен је Закон о допунама Закона о порезу на додатну вриједност БиХ којим је предвиђен поврат ПДВ-а свим пунољетним грађанима БиХ за куповину прве некретнине.
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