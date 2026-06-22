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УИО БиХ одлучује о ПДВ-у за прву некретнину: Почела сједница Управног одбора

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:13

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Сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање УИО БиХ који би требало да разматра Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине у Бањалуци.
Фото: АТВ

У Бањалуци је почела сједница Управног одбора Управе за индиректно опорезивање УИО БиХ који би требало да разматра Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине.

Управни одбор УИО требало би да разматра и одлуке о утврђивању привремених коефицијената за расподјелу прихода и поравнањима између корисника.

Након сједнице, предвиђено је да се новинарима обрати предсједавајући Управног одбора УИО Срђан Амиџић.

У априлу прошле године усвојен је Закон о допунама Закона о порезу на додатну вриједност БиХ којим је предвиђен поврат ПДВ-а свим пунољетним грађанима БиХ за куповину прве некретнине.

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Тагови :

УИО БиХ

Бањалука

ПДВ

Право на поврат ПДВ-а

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