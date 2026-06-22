Цвијановић: На састанку са Саром потврђено пријатељство Српске и државе Израел

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је на састанку са израелским министром иностраних послова Гидеоном Саром још једном потврђено пријатељство Републике Српске и Државе Израел, те српског и јеврејског народа.
"Одличан и веома садржајан састанак са министром Саром. Била је ово прилика да размијенимо мишљења о актуелним регионалним и глобалним питањима, али и да саговорника упознам са тренутним политичким приликама у БиХ", навела је Цвијановићева на мрежи Икс.
Цвијановићева је истакла да се радује наставку успјешне сарадње.
Српски члан Предсједништва БиХ је сусретом са Саром наставила вишедневну посјету Израелу у оквиру које би вечерас требало да се обрати на Самиту међународне политике у Јерусалиму.
Одличан и веома саджајан састанак са министром иностраних послова Државе Израел @gidonsaar— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 22, 2026
Била је ово прилика да размијенимо мишљења о актуелним регионалним и глобалним питањима, али да саговорника упознам са тренутним политичким приликама у БиХ.
На састанку смо још једном… pic.twitter.com/fjYzraHPsN
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