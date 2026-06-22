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Цвијановић: На састанку са Саром потврђено пријатељство Српске и државе Израел

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:44

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Жељка Цвијановић и Гидеон Сар
Фото: Screenshot / X

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је на састанку са израелским министром иностраних послова Гидеоном Саром још једном потврђено пријатељство Републике Српске и Државе Израел, те српског и јеврејског народа.

"Одличан и веома садржајан састанак са министром Саром. Била је ово прилика да размијенимо мишљења о актуелним регионалним и глобалним питањима, али и да саговорника упознам са тренутним политичким приликама у БиХ", навела је Цвијановићева на мрежи Икс.

Цвијановићева је истакла да се радује наставку успјешне сарадње.

Српски члан Предсједништва БиХ је сусретом са Саром наставила вишедневну посјету Израелу у оквиру које би вечерас требало да се обрати на Самиту међународне политике у Јерусалиму.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Гидеон Сар

Израел

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