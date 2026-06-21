Додик: Сви знају гдје је међуентитетска линија

Аутор:АТВ редакција
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Епохални резултат Дејтонског споразума је међуентитетска линија, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Овдје сви знају гдје је линија и ми то имамо разријешено", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске" која се емитује на РТРС-у.
Подсјетио је на скупове који су одржани 2023. године на ентитетској линији да би се указало да граница постоји.
Он је напоменуо да се босански муслимани не одричу БиХ у цјелини, већ да су хтјели да наметну свој начин живота, пренијела је "Срна".
Додик је рекао да се у БиХ не смије дозволити промјена Устава.
"Он је остао непромијењен. Све што су увели мимо Устава једног дана доћи ће на наплату", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске" која се вечерас емитује на РТРС-у.
Додик је поновио да је Устав остао, као и да се није дозволило да се промијени начин одлучивања.
Напоменуо је да је нову парламента остао исти систем одлучивања, иако су хтјели да направе промјену од Дома народа.
Када смо први пут имали четири компактна делегата парвосуђе се окренуло да то поквари, рекао је Додик.
Указао је да је СНСД одлучио да разговара јер ако се изађе онда ће бити наметнути, а ако су унутра онда се може борити.
На питање да ли је "бошњакистан" могућ, Додик је навео да није и да би, уколико би он цртао карте, то урадио другачије.
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