Минић на тренинг кампу "Бањалучка ласта": Мањача је понос Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На језеру на Мањачи данас је у оквиру тренинг кампа "Бањалучка ласта" организовано такмичење у скоковима у воду, којем су присуствовали предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и гости са Косова и Метохије.
Минић је рекао да је Мањача понос Републике Српске и да организација овакве манифестације која подразумијева и промоцију Републике Српске, али и једне тако захтјевне вјештине заслужује присуство представника институција власти.
"Код мене у кући је предивна љепотица са Косова, зове се Анђелија, са мојим је кћерима тако да мислим да је најљепши, најљудскији дио манифестације тај да се дјеца са Косова и Метохије овдје осјећају лијепо", изјавио је Минић новинарима.
Нагласио је да Срби с обје стране Дрине, у Републици Српској и Србији у оквиру које је Косово и Метохија, у сваком моменту морају да знају да су један народ.
Свијет
Трамп: Кир Стармер ће поднијети оставку
"Иако нам све вријеме праве баријере, ми смо много јачи све док осјећамо да смо један народ", рекао је Минић.
Игор Арсенић из Спортско-рекреативног удружења "Бањалучка ласта" рекао је да је тренинг камп почео 15. јуна, да је учествовало 70 младих, међу којима 35 малољетника од 17 година.
Он је истакао да је врхунац манифестације био данас када су организовани скокови са 17 метара високе платформе што Бањалука први пут има прилику да види.
Према његовим ријечима, данашње такмичење је витешко и није за свакога, односно учествује 15 скакача који су професионалци.
Сцена
Побједник Звезда Гранда Бојан Илиевски имао велики порок
Напоменуо је да камп организују трећу годину и да окупља младиће из региона, љубитеље адреналинског спорта.
"Ово није само манифестација која окупља Бањалучане, овдје имамо наше пријатеље из Србије, Црне Горе, Хрватске, Словеније. Од самог почетка кампа било је пуно тренинга, дисциплине. Презадовољан сам учесницима и захвалио бих родитељима који су са повјерењем дозволили дјеци да учествују", рекао је Арсенић.
Вршилац дужности генералног директора УКЦ-а Републике Српске Никола Шобот рекао је да се овом манифестацијом промовиши породичне и спортске вриједности.
"Ово је витешка вјештина која захтијева храброст и физичку и менталну а промовише и Мањачу и Бањалуку и Републику Српску", оцијенио је Шобот и изразио задовољство што су ту присутни и браћа са Косова и Метохије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Тренутно на програму