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Минић: Подршка иницијативи за забрану ратне заставе тзв. Армије БиХ

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 14:56

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је подршку иницијативи Удружења "Гарда Пантери" да се на територији Републике Српске забрани ратна застава тзв. Армије БиХ.

"Ми смо сервис не само борачких категорија и него патриотизма и свега онога што представља грађане Републике Српске. Наравно да ћемо прихватити ту иницијативу", рекао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Армија БиХ

иницијатива

подршка

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