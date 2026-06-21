Минић: Подршка иницијативи за забрану ратне заставе тзв. Армије БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је подршку иницијативи Удружења "Гарда Пантери" да се на територији Републике Српске забрани ратна застава тзв. Армије БиХ.
"Ми смо сервис не само борачких категорија и него патриотизма и свега онога што представља грађане Републике Српске. Наравно да ћемо прихватити ту иницијативу", рекао је Минић.
Подржаћу иницијативу Удружење ветерана "Гарда Пантери" да се на територији Српске трајно забрани истицање ратне заставе Армије БиХ. pic.twitter.com/3JXiCgsq8z— Саво Минић (@minic_savo) June 21, 2026
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