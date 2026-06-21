Цвијановић: "Коридор 92" - битка за опстанак Српске

Аутор:АТВ редакција
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Операција "Коридор 92" није била обична војна акција, већ битка за опстанак нашег народа и живот Републике Српске, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"У тој бици нисмо имали избора осим да побиједимо, да територијално повежемо Републику Српску и пробијемо спасоносни коридор ка Србији. Свака школа, вртић, фабрика или болница коју данас изградимо, само су дио дуга према онима који су херојством и животима одбранили Републику Српску. Захваљујући њима и свим њиховим саборцима, данас живимо у слободи, чувајући своју идентитет, културу и начин живота", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Операција „Коридор 92“ није била обична војна акција, већ битка за опстанак нашег народа и живот Републике Српске. У тој бици нисмо имали избора осим да побиједимо, да територијално повежемо Републику Српску и пробијемо спасоносни коридор ка Србији.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 21, 2026
Свака школа, вртић, фабрика… pic.twitter.com/5fo1B3MCNy
Истиче да је обавеза свих нас да ни данас не посустајемо пред изазовима.
"На темељима славне прошлости, дужни смо да градимо сигурну будућност за генерације које долазе. Нека је вјечна слава и заувијек хвала херојима", одаје она.
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