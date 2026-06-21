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Цвијановић: "Коридор 92" - битка за опстанак Српске

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 13:49

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Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Операција "Коридор 92" није била обична војна акција, већ битка за опстанак нашег народа и живот Републике Српске, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"У тој бици нисмо имали избора осим да побиједимо, да територијално повежемо Републику Српску и пробијемо спасоносни коридор ка Србији. Свака школа, вртић, фабрика или болница коју данас изградимо, само су дио дуга према онима који су херојством и животима одбранили Републику Српску. Захваљујући њима и свим њиховим саборцима, данас живимо у слободи, чувајући своју идентитет, културу и начин живота", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Истиче да је обавеза свих нас да ни данас не посустајемо пред изазовима.

"На темељима славне прошлости, дужни смо да градимо сигурну будућност за генерације које долазе. Нека је вјечна слава и заувијек хвала херојима", одаје она.

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Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Коридор живота

Војска Републике Српске

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