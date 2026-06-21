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Додик: Бригом о борачким категоријама Српска показује одговорност и способност

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 12:40

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Лидер СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Република Српска бригом о борачким категоријама показује своју одговорност, али и способност и хтијење да то и настави, изјавио је данас предсједник Милорад Додик.

Након што је у Добоју присуствовао потписивању првих уговора о запошљавању са лицима из категорије породица погинулих бораца са подручја града, Додик је рекао новинарима да је до сада десетине хиљада дјеце погинулих бораца запослено и да ће то питање бити ријешено запошљавањем 500 преостале.

"Друштво и Република Српска на овај начин показују своју одговорност, али и способност и хтијење да наставимо даље да се бринемо о овим породицама", рекао је Додик новинарима.

Он је честитао свима који су добили рјешење, пожелио успјех на послу, те оцијенио да је обавеза Градске управе да прати реализацију стања.

Напоменуо је да се годинама рјешавају статусна питања породица погинулих бораца у складу са могућностима.

Додик је указао да друштво издваја огроман новац за социјално и свако друго збрињавање бораца, породица погинулих бораца, а да је приоритет стамбени програм како би тиме било ријешено питање породица погинулих и ратних војних инвалида.

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Подсјетио је да је ове године законски ријешен статус борачких категорија, повећан борачки додатак и уређено како ће се регулисати у складу са повећањем просјечне плате.

"Нема трауматичне приче да ли ће или неће бити повећање јер че то сада зависити од укупних друштвених кретања", рекао је Додик.

Он је додао да борачки додатак није основно примање, већ да долази као додатак, а да се за оне који немају друга примања нашло рјешење да се удупла износ додатка.

/СРНА/

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Милорад Додик

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