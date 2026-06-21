Положени вијенци на спомен-обиљежје погинулим у операцији "Коридор живота"

Аутор:АТВ редакција
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На Дугој Њиви положени су вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје погинулим српским борцима током пробоја коридора поводом 34 године од највеће војне операције Војске Републике Српске.
Вијенац су положили премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик и министри у Влади Српске.
Вијенац је положила и делегације Србије, а потом делегације БОРС-а, посланика у Народној скупштини и остале.
Обиљежавању присуствују министри у Влади Републике Српске, српски представници у заједничким институцијама, делегације више општина и градова, представници Трећег пјешадијског Република Српска пука, као и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Претходно је у манастиру на Дугој Њиви служена Света литургија, а потом и парастос погинулим српским борцима.
Војна операција "Коридор 92" трајала је од 14. до 28. јуна 1992. године на подручју Посавине. Извеле су је снаге Првог крајишког корпуса, Источно-босанског корпуса и полиције Републике Српске Крајине, а командовао је генерал Момир Талић.
Република Српска
Oбиљежавање 34 године од пробоја Коридора
Позната и као пробој коридора живота, била је највећа операција Војске Републике Српске спроведена током Одбрамбено-отаџбинског рата против Хрватског вијећа одбране и Хрватске војске у Посавини.
"Пут је слободан, срећно", ријечи су којима се српском становништву у западном дијелу Републике Српске обратио командант тактичке групе један Војске Републике Српске Новица Симић након што је пробијен коридор кроз Посавину.
Била је то најзначајнија побједа Војске Републике Српске и изузетно војничко остварење, које се издваја од свих осталих у том херојском добу српске историје.
Циљ операције је био успостављање копнене везе између западног и источног дијела Републике Српске.
Директан повод за ову војну акцију, која је најсветлији и најхуманији ратни подвиг ВРС, била је смрт 12 беба у бањалучком породилишту због недостатка кисеоника.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица Републике Српске, у операцији "Коридор 92" погинуло је 877 припадника ВРС, 15 припадника МУП-а Српске и 17 припадника МУП-а Републике Српске Крајине.
Обиљежавање организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
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