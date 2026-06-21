Logo

Положени вијенци на спомен-обиљежје погинулим у операцији "Коридор живота"

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:45

Коментари:

0
На Дугој Њиви положени су вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје погинулим српским борцима током пробоја коридора.
Фото: АТВ

На Дугој Њиви положени су вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје погинулим српским борцима током пробоја коридора поводом 34 године од највеће војне операције Војске Републике Српске.

Вијенац су положили премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник Милорад Додик и министри у Влади Српске.

Вијенац је положила и делегације Србије, а потом делегације БОРС-а, посланика у Народној скупштини и остале.

Обиљежавању присуствују министри у Влади Републике Српске, српски представници у заједничким институцијама, делегације више општина и градова, представници Трећег пјешадијског Република Српска пука, као и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Претходно је у манастиру на Дугој Њиви служена Света литургија, а потом и парастос погинулим српским борцима.

Војна операција "Коридор 92" трајала је од 14. до 28. јуна 1992. године на подручју Посавине. Извеле су је снаге Првог крајишког корпуса, Источно-босанског корпуса и полиције Републике Српске Крајине, а командовао је генерал Момир Талић.

споменик, Дуга њива

Република Српска

Oбиљежавање 34 године од пробоја Коридора

Позната и као пробој коридора живота, била је највећа операција Војске Републике Српске спроведена током Одбрамбено-отаџбинског рата против Хрватског вијећа одбране и Хрватске војске у Посавини.

"Пут је слободан, срећно", ријечи су којима се српском становништву у западном дијелу Републике Српске обратио командант тактичке групе један Војске Републике Српске Новица Симић након што је пробијен коридор кроз Посавину.

Била је то најзначајнија побједа Војске Републике Српске и изузетно војничко остварење, које се издваја од свих осталих у том херојском добу српске историје.

Циљ операције је био успостављање копнене везе између западног и источног дијела Републике Српске.

Директан повод за ову војну акцију, која је најсветлији и најхуманији ратни подвиг ВРС, била је смрт 12 беба у бањалучком породилишту због недостатка кисеоника.

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица Републике Српске, у операцији "Коридор 92" погинуло је 877 припадника ВРС, 15 припадника МУП-а Српске и 17 припадника МУП-а Републике Српске Крајине.

Обиљежавање организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

положени вијенци

Дуга њива

Пробој Коридора

Војска Републике Српске

Коментари (0)

Прочитајте више

полиција Хрватска

Регион

Аутомобил смрскан, ватрогасци извлачили повријеђене: Тешка несрећа у Загребу

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на потписивању првих уговора о запошљавању лица из категорије дјеце погинулих бораца у Добоју.

Република Српска

Потписани први уговори: Почиње збрињавање 500 дјеце погинулих бораца

1 ч

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Ове знакове очекује велики финансијски бум: Да ли сте међу њима?

2 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је Меморијални центар Јад Вашем

Република Српска

Цвијановић у Јад Вашему: Сјећање на жртве - обавеза да се боримо против мржње

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на потписивању првих уговора о запошљавању лица из категорије дјеце погинулих бораца у Добоју.

Република Српска

Потписани први уговори: Почиње збрињавање 500 дјеце погинулих бораца

1 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је Меморијални центар Јад Вашем

Република Српска

Цвијановић у Јад Вашему: Сјећање на жртве - обавеза да се боримо против мржње

2 ч

0
Споменик на Дугој њиви посвећен палим ворцима ВРС.

Република Српска

Oбиљежавање 34 године од пробоја Коридора

2 ч

0
Хеликоптерски сервис Републике Српске

Република Српска

Хеликоптерски сервис Српске реализовао 4 хитна транспорта

2 ч

1

  • Најновије

13

14

Објављена мапа: Погледајте гд‌је у Српској данас "горе небо и земља"

13

13

Зашто мушкарци више цијене жене које "издају" очекивања, а не себе?

13

01

Супруга Дарка Лазића открила како се пјевач осјећа након породичне трагедије: ''Није више иста особа''

12

50

Цвијановић са Херцогом: Опредијељени за даљи развој односа Израела и Српске

12

47

Минић: "Коридор 92" операција за живот и опстанак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима