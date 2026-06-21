Аутомобил смрскан, ватрогасци извлачили повријеђене: Тешка несрећа у Загребу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Стравична саобраћајна несрећа догодила се ноћас око један сат на загребачкој Љубљанској авенији. Је ли узрок била неприлагођена брзина или нешто друго, још није познато.
Одмах по дојави о несрећи у којој су учестовала два возила, теренац BMW X5 загребачких ознака те Ауди А6 вировитичких ознака, на мјесто несреће код кућној броја 6 пристигле су све дежурне хитне службе.
Регион
На градилишту хотела у Будви пронађено тијело младића
Загребачки ватрогасци су, како сазнаје Јутарњи лист, имали задатак с бока BMW који је био преврнут и наслоњен на електрични ступ скинути мушкарца те га предати екипи Хитне медицинске помоћи. Из истог возила су извукли још једну женску особу након што су претходно изрезали лим крова с хидрауличним алатом.
Полицијски увиђај на мјесту несреће трајао је сатима те ће ускоро бити познате околности које су довеле до несреће, као и здравствено стање двоје повријеђених из теренца, а који су превезени у загребачку болницу на санацију повреда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
15 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
13
14
13
13
13
01
12
50
12
47
Тренутно на програму