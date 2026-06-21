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Аутомобил смрскан, ватрогасци извлачили повријеђене: Тешка несрећа у Загребу

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:33

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Стравична саобраћајна несрећа догодила се ноћас око један сат на загребачкој Љубљанској авенији. Је ли узрок била неприлагођена брзина или нешто друго, још није познато.

Одмах по дојави о несрећи у којој су учестовала два возила, теренац BMW X5 загребачких ознака те Ауди А6 вировитичких ознака, на мјесто несреће код кућној броја 6 пристигле су све дежурне хитне службе.

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Загребачки ватрогасци су, како сазнаје Јутарњи лист, имали задатак с бока BMW који је био преврнут и наслоњен на електрични ступ скинути мушкарца те га предати екипи Хитне медицинске помоћи. Из истог возила су извукли још једну женску особу након што су претходно изрезали лим крова с хидрауличним алатом.

Полицијски увиђај на мјесту несреће трајао је сатима те ће ускоро бити познате околности које су довеле до несреће, као и здравствено стање двоје повријеђених из теренца, а који су превезени у загребачку болницу на санацију повреда.

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Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

Загреб

увиђај

Ватрогасци

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