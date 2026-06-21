Тинејџер покосио жену док је излазила из таксија: Преминула на лицу мјеста

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Током ноћи дошло је до тешке саобраћајне несреће у чачанском насељу Трнава, а живот је изгубила жена средњих година.
- Како смо успјели да чујемо од очевидаца, жена је излазила из таксија код семафора у Трнави, када је на њу налетјело возило којим је управљао тинејџер старости 19 година. Жена је усљед тежине задобијених повреда преминула, каже за РИНУ извор упознат са трагедијом у Трнави.
Хроника
У тучи извукао нож и убио младића: Трагедија у Чачку
Према за сада још увијек незваничним информацијама, млади возач је након несреће одмах хапшен.
Даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до ове тешке несреће
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Регион
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
13
14
13
13
13
01
12
50
12
47
Тренутно на програму