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Тинејџер покосио жену док је излазила из таксија: Преминула на лицу мјеста

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 10:14

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Током ноћи дошло је до тешке саобраћајне несреће у чачанском насељу Трнава, а живот је изгубила жена средњих година.

- Како смо успјели да чујемо од очевидаца, жена је излазила из таксија код семафора у Трнави, када је на њу налетјело возило којим је управљао тинејџер старости 19 година. Жена је усљед тежине задобијених повреда преминула, каже за РИНУ извор упознат са трагедијом у Трнави.

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Према за сада још увијек незваничним информацијама, млади возач је након несреће одмах хапшен.

Даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до ове тешке несреће

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Чачак

Саобраћајна несрећа

погинула дјевојка

судар

семафор

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