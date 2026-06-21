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Наоружајте се стрпљењем: Гужве на овим граничним прелазима

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 09:53

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Гужве на граничном прелазу Зупци- излаз из Републике Српске
Фото: Auto-moto savez Republike Srpske

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској одвија без посебних ограничења, осим на дионицама на којима се изводе радове, а чекања су јутрос забиљежена на граничним прелазима Велика Кладуша и Изачић на излазу из БиХ према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Српске.

На осталим граничним прелазма за сада нема дужих задржавања.

С обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је веома промјенљиво, тако да су гужве и дужа задржавања очекивана.

Возачима се савјетује да се прије поласка на пут, о стању на границама, информишу путем камера на веб сајту Савеза.

Због високих дневних температура, из АМС савјетују да се путовања на дуже релације, по могућности, планирају у раним јутарњим, или вечерњим часовима.

Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. Предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.

Измјене у одвијању саобраћаја су и на мгистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.

На магистралном путу од Вишеграда до Бродара, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута у периоду од 7 до 15 часова

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У току су радови на обнови магистралног пута, познатог као “брза цеста” Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС апелују да возачи буду стрпљиви.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.

Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута, а на дионици Вршани-Бијељина због проширења моста.

На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.

Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе изнад три и по тоне усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.

Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.

За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини (Фоча)-Хум (Шћепан Поље), Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.

Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.

На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12 и 16, због бушачко минерских радова.

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Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ је због санације коловоза затворена дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном ауто-пута.

На дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ преко моста Херцеговина, због актуелних радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, а забрана се и даље односи на возила изнад три и по тоне.

На магистралном путу према граничном прелазу Изачић-Бихаћ изводе се радови на реконструкцији моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова.

У току су радови на замјени дилатације на Рибићком мосту, на магистралном путу Коњиц-Јабланица, због чега се вози једном траком, преноси Срна.

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Тагови :

Гранични прелаз

гужве на граници

Република Српска

Босна и Херцеговина

Стање на границама

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