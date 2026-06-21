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Словенац (53) се самозадовољавао на балкону у Задру: Ево шта је полиција пронашла

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 09:34

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Задарска полиција је у петак, око 20:50 часова, примила дојаву о непримјереном понашању мушкарца на балкону у градском насељу Воштарница, након чега је услиједило брзо хапшење.

Полицајци су по доласку на лице мјеста затекли 53-годишњег држављанина Словеније који је својим поступцима, видљивим пролазницима, вријеђао моралне осјећаје грађана. Мушкарац је, наиме, на отвореном балкону обављао радње сексуалне природе, односно самозадовољавао се.

Током полицијског поступања, код њега је пронађена и мања количина кокаина, која је одмах одузета.

Словенац је ухапшен и приведен у полицијске просторије, гдје је над њим спроведено криминалистичко истраживање. Након што је доказана његова кривица, у суботу је уз оптужни приједлог доведен пред Прекршајни одјел Општинског суда у Задру.

Због почињених прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира, као и Закона о сузбијању злоупотребе дрога, изречена му је новчана казна у износу од 866 евра, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

хапшење

Задар

Дрога

Црна хроника

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