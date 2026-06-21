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Ако се будите због жеђи у току ноћи, ево шта вам тијело поручује

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 09:05

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Вода чаша
Фото: Pixabay

Стална потреба за чашом воде може бити знак различитих здравствених стања, укључујући дијабетес или хормонски дисбаланс. Ипак, у највећем броју случајева узрок је једноставан, недовољан унос течности током дана. Проблем се може појачати током топлих ноћи или након обилних и сланих оброка.

Повећана жеђ и потенцијални узроци

Повећана жеђ, посебно када је праћена честим мокрењем, може бити један од класичних симптома дијабетеса типа 1 или типа 2. Слични симптоми могу се јавити и код сувих уста (ксеростомија), што може бити посљедица дисања на уста током спавања, хркања или спавања са отвореним устима.

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На појаву појачане жеђи утичу и животне навике. Конзумација слане, зачињене хране или алкохола у вечерњим сатима може довести до израженог осјећаја жеђи током ноћи.

Такође, одређени лијекови, попут антихистаминика, диуретика и лијекова за повишен крвни притисак, могу изазвати сувоћу у устима и повећану потребу за течношћу.

Хормонски и други здравствени фактори

Стручњаци упозоравају да узрок могу бити и хормонски поремећаји, као што су проблеми са штитном жлијездом, односно хипертиреоза, дијабетес инсипидус или болести бубрега.

Поред тога, и психолошки фактори могу утицати на осјећај жеђи, као и услови у окружењу, прегријана спаваћа соба може довести до појачаног знојења и губитка течности током ноћи.

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Када се треба јавити љекару?

Повремена ноћна жеђ најчешће није разлог за забринутост. Међутим, ако се јавља сваке ноћи и праћена је симптомима попут:

  • честог мокрења
  • наглог губитка тежине
  • хроничног умора
  • сувих уста

важно је обратити се љекару. У таквим случајевима препоручује се и провјера нивоа глукозе у крви.

Како ублажити ноћну жеђ?

Стручњаци савјетују редовну хидратацију током цијелог дана, а не само у вечерњим сатима. Такође је важно одржавати пријатну температуру и одговарајућу влажност ваздуха у спаваћој соби.

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Препоручује се и смањење уноса соли и алкохола увече, као и лагана вечера ако је жеђ повезана са осјећајем глади.

Ако ноћна жеђ постане учестала или се појаве забрињавајући симптоми, не треба одлагати посјету љекару. Рана дијагностика је кључ успјешног лијечења потенцијално озбиљних стања.

(Сенса)

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Зашто смо жедни у току ноћи

Спавање

здравље

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