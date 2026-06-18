Расте број обољелих и преминулих од еболе: Здравствени стручњаци упозоравају да ће стање бити и горе

Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених случајева еболе у Конгу порастао је на 875, укључујући 202 смртна исхода, подаци су Владе.
У извјештају се наводи да је између понедјељка и уторка документовано 40 нових случајева заразе и четири смртна исхода.
Свјетска здравствена организација раније је прогласила ванредно здравствено стање од међународног значаја поводом ширења еболе у Конгу и сусједној Уганди, али није препоручила мјеру ограничења путовања или затварања граница.
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Здравствени стручњаци су упозорили да ће се епидемија вјероватно још погоршати прије него што опадне, пошто је вирус мјесецима кружио у популацији прије него што су потврђени први случајеви.
(СРНА)
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