Свашта: Одсјекао себи стопало како би наплатио осигурање

Аутор:АТВ редакција
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Универзитетски службеник из Бразила организовао је да му се одсјече стопало у бизарном покушају да дође до 220.000 фунти од осигурања.
Вандерли дос Сантос Гомес тврдио је да су му гангстери у Бразилу одсјекли ногу, али је сада проглашен кривим за лажирање напада. Како преноси "Сан", овај бизарни план је осмишљен како би допунио његова скромна примања као административног асистента на Федералном универзитету Реконкаво да Баија.
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Између јуна и јула 2019. године, Гомес је уговорио четири велике полисе осигурања, које би му исплатиле до 200.050 фунти у случају трајног инвалидитета.
Само неколико седмица касније, Гомес је полицији испричао како је био киднапован и опљачкан, а да су му гангстери мачетом одсјекли десно стопало. Пронађен је са одсјеченим стопалом поред пута у селу Мерсес, на југоистоку Бразила.
Одсјечено стопало је касније пронађено у ранцу, заједно са стварима које је пријавио као украдене.Хитне службе су пожуриле да одведу Гомеса у болницу – гдје је преварант одмах поднио захтјеве осигуравајућим компанијама.
Судски документи наводе да су захтјеви поднесени само неколико дана након наводног напада 15. августа 2019. године.
Велике суме новца и сумњиво вријеме напада брзо су узбунили полицију.
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Гомес је негирао оптужбе за лажирање повреде, а његови адвокати су тврдили да нема доказа који би га осудили.
Али форензички стручњаци су рекли да је ужасна повреда била превише чиста и прецизна да би је нанијели насилници наоружани мачетама, како је Гомес тврдио.
Вјеровали су да је умјесто тога извршена коришћењем специјализованих хируршких техника – што сугерише да је Гомес лагао о ампутацији.
Гомес је осуђен на двије године затвора, али је то преиначено у 720 сати друштвено корисног рада и новчану казну од 1.113 фунти, наводи се у судским документима.
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Почео је да служи казну у мају, након што је неколико покушаја жалбе на одлуку одбијено од стране судова.
Адвокати који раде на случају рекли су да је то најчуднија превара са осигурањем коју су икада видјели, преноси Телеграф.
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