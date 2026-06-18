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Венс: Рок од 60 дана из меморандума почиње данас

18.06.2026 18:36

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Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс изјавио је да данас почиње да тече рок од 60 дана предвиђен меморандумом о разумијевању који су потписали САД и Иран.

Меморандумом је предвиђено да се у наредних 60 дана преговорима пронађе рјешење за трајан мир, укључујући питања иранског нуклеарног и ракетног програма, као и финансирања милитантних група у регији.

Венс је рекао новинарима у Бијелој кући да се Иран неће одрећи права на самоодбрану, али да САД очекују да Техеран, према будућем споразуму, неће посједовати ракете које могу да угрозе читав свијет.

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Коментаришући одредбу о укидању санкција Ирану, Венс је рекао да америчка страна не сматра да је то велики уступак и да ће пратити на који начин Иран шаље и прима новац.

Он је додао да америчка администрација привремено може да укине санкције Ирану без одобрења Конгреса, али да планира да ускоро представи меморандум у највишем законодавном тијелу.

(СРНА)

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Тагови :

Џеј Ди Венс

Америка

Иран

меморандум

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