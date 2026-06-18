Венс: Рок од 60 дана из меморандума почиње данас

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Потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс изјавио је да данас почиње да тече рок од 60 дана предвиђен меморандумом о разумијевању који су потписали САД и Иран.
Меморандумом је предвиђено да се у наредних 60 дана преговорима пронађе рјешење за трајан мир, укључујући питања иранског нуклеарног и ракетног програма, као и финансирања милитантних група у регији.
Венс је рекао новинарима у Бијелој кући да се Иран неће одрећи права на самоодбрану, али да САД очекују да Техеран, према будућем споразуму, неће посједовати ракете које могу да угрозе читав свијет.
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Коментаришући одредбу о укидању санкција Ирану, Венс је рекао да америчка страна не сматра да је то велики уступак и да ће пратити на који начин Иран шаље и прима новац.
Он је додао да америчка администрација привремено може да укине санкције Ирану без одобрења Конгреса, али да планира да ускоро представи меморандум у највишем законодавном тијелу.
(СРНА)
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