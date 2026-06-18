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Лавров: Русија ће одговорити на украјинске нападе

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 16:11

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Русија ће, као одговор на нападе Кијева, започети редовне ударе на мете у Украјини од којих зависи борбена способност њених оружаних снага, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Није случајно што је предсједник Владимир Путин прије извјесног времена, послије још једног терористичког напада Кијева, најавио да ћемо сада редовно вршити масовне ударе на мете које директно утичу на борбену способност Оружаних снага Украјине - рекао је Лавров новинарима на маргинама самита Русија - Асоцијација земаља Југоисточне Азије.

Изјава Лаврова услиједила је након новог украјинског масовног напада дроновима на Москву.

(СРНА)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Украјина

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