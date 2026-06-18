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ЦИК овјерио 29 коалиција

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 16:03

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ЦИК изабрано набављача скенера
Фото: Screenshot

На основу извјештаја о извршеним провјерама пријава за овјеру коалиција за учешће на Општим изборима 2026. године, Централна изборна комисија БиХ данас је овјерила пријаве 29 коалиција.

У складу с Упутством о роковима и редослиједу изборних активности непосредних избора за Опће изборе 2026. године, рок за подношење пријава за овјеру коалиција истекао је 16. јуна у 16 сати.

Преглед овјерених коалиција биће доступан на интернет-страници Централне изборне комисије БиХ "избори.ба".

Подношење кандидатских листи почиње 24. јуна и траје до 6. јула.

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Након што буду извршене провјере и овјере кандидатских листи и кандидата, Централна изборна комисија БиХ ће све овјерене кандидатске листе до 20. аугуста објавити у дневној штампи као и у службеним новинама - саопћено је из ЦИК-а БиХ.

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Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

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