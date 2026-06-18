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Вулић: Додик за грађане представља снагу и понос, подршка на терену све јача

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 11:12

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Вулић: Додик за грађане представља снагу и понос, подршка на терену све јача

Предсједник СНСД-а, Милорад Додик за грађане представља снагу, стабилност, понос и враћање достојанства Републике Српске, а поруке подршке њему и Српској најчешће су оно што чујемо током сусрета са грађанима, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

Вулићева је навела да су теренски рад и непосредан контакт са грађанима најважнији сегмент дјеловања ње и њених страначких колега, изабраних посланика, те да се на тај начин стварају претпоставке за квалитетан парламентарни рад.

Према њеним ријечима, током разговора са грађанима најчешће чује поруке све јаче подршке Додику и Републици Српској.

"Поздравите нам предсједника Додика и да нам чува Републику Српску као до сада, то нам је најважније", порука је коју, како је рекла Вулићева, често добија од грађана.

Она је оцијенила да јој је непосредан контакт са народом најбоље мјерило успјешности у обављању јавне функције, те поручила да ће наставити да дјелује заједно са онима који дијеле вриједности суверенитета и заштите хришћанских вриједности.

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Тагови :

Милорад Додик

Сања Вулић

СНСД

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Република Српска

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