Амиџић: Чланови УО УИО да гласају за оно што јавно заговарају

Аутор:АТВ
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да се нада ће чланови Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ на сједници у понедјељак, 22. јуна, подржати Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину.
"Видим да ме чујете, колега Никшићу. Видимо се у понедјељак у 11.00 на сједници УО УИО. Долазим да подржим
Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину, као и сваки пут до сад. Надам се да ће и остали чланови својим гласом потврдити оно што јавно заговарају", навео је Амиџић на Иксу.
Видим да ме чујете, колега Никшићу.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 17, 2026
Видимо се у понедјељак у 11:00 на сједници УО УИО. Долазим да подржим Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину, као и сваки пут до сад.
Надам се да ће и остали чланови својим гласом потврдити оно што јавно заговарају.
Гласање је…
Он је истакао да је гласање једноставна ствар - за или против.
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