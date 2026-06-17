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Амиџић: Чланови УО УИО да гласају за оно што јавно заговарају

Аутор:

АТВ
17.06.2026 17:28

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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији за медије у Бањалуци
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да се нада ће чланови Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ на сједници у понедјељак, 22. јуна, подржати Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину.

"Видим да ме чујете, колега Никшићу. Видимо се у понедјељак у 11.00 на сједници УО УИО. Долазим да подржим

Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину, као и сваки пут до сад. Надам се да ће и остали чланови својим гласом потврдити оно што јавно заговарају", навео је Амиџић на Иксу.

Он је истакао да је гласање једноставна ствар - за или против.

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Тагови :

Срђан Амиџић

ПДВ

Нермин Никшић

УИО БиХ

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