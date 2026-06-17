Новац, љубав и успјех: Ретроградни Плутон 4 знака награђује све до октобра

Аутор:АТВ
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Ретроградни Плутон враћа оно што сте отписали: За ова четири знака трансформација траје до октобра 2026. године. Да ли сте међу њима?
Ретроградни Плутон доноси велике животне промјене и вријеме је да се суочите са оним што дуго одлажете. Ово није период случајности, већ вријеме у којем се темељи вашег живота или руше или постају јачи него икада.
Четири хороскопска знака из овог процеса излазе снажнија, али тек након што рашчисте рачуне са прошлошћу. Водолија, Јарац, Близанци и Рак најинтензивније ће осјетити овај утицај, јер Плутон сада ставља фокус управо на њихова најважнија животна подручја.
У наставку сазнајте шта овај период доноси сваком од ових знакова и како да искористите мјесеце до 13. октобра.
Финансијска блокада нестаје тамо гдје сте је најмање очекивали. Планетарне околности доносе могућност да вам буде враћен новац који сте одавно отписали. Неко вам дугује, а ви сте већ престали да рачунате на тај исход.
У другој половини јула стиже позив или порука која би могла значајно да промијени вашу финансијску ситуацију.
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Савјет за Водолије је да не одбијају разговоре из ината или поноса. Управо кроз једну непријатну ситуацију може се отворити прилика за посао о којем дуго маштате. Разговор који избјегавате могао би да буде кључ успјеха.
Јарчевима ретроградни Плутон доноси фокус на некретнине, уговоре и дугорочне обавезе.
Вријеме је да ријешите стамбено питање које вас већ годинама оптерећује. Новац уложен у стан, кућу или реновирање коначно почиње да даје резултате, а труд који сте улагали могао би да буде награђен.
Плутон вас подстиче да завршите оно што предуго остаје недовршено.
Када дође тренутак сумње и пожелите да одустанете од плана, покушајте да истрајете. Управо упорност може донијети мир, сигурност и стабилност до јесени.
Тема коју мјесецима избјегавате сада долази у први план.
Близанци већ дуго одлажу важан разговор са блиском особом, плашећи се да би искреност могла да наруши постојећи мир. Међутим, ретроградни Плутон вас подстиче да проговорите и изнесете оно што вас оптерећује.
Посебно занимљив период биће прва половина августа.
Истовремено, идеја коју сте сматрали пропалом могла би да се врати кроз неочекивану пословну понуду. Неко из прошлости могао би да вам се јави са приједлогом који заслужује озбиљно разматрање.
Рак: Емоције које више не могу остати скривене
Ракови ће се суочити са осјећањима која су дуго потискивали.
Могуће је да ће се поново отворити тема старе везе или пријатељства које је нагло прекинуто. Сваки пут када помислите на ту особу осјећате нелагоду, а према астролошким тумачењима то није случајно.
Ретроградни Плутон води вас ка коначном разрјешењу, опроштају или затварању једног важног поглавља.
Почетком септембра долази тренутак истине. Немојте глумити равнодушност нити скривати емоције.
Након тог процеса осјетићете велико олакшање и бићете спремни за ново животно поглавље, а можда и за особу која вас већ неко вријеме посматра из прикрајка.
Највећа грешка у овом периоду била би избјегавање проблема за које већ знате да постоје.
Према астролошким тумачењима, ретроградни Плутон 2026. године награђује акцију, а не чекање. Водолија, Јарац, Близанци и Рак добијају прилику да направе важне кораке напријед, али одлуку морају донијети сами.
До 13. октобра свака одлука могла би да има дугорочнији утицај него иначе, због чега је важно да пажљиво процијените ситуацију, али и да не пропустите прилике које вам се отварају, преноси Крстарица.
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