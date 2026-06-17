У канти пронађена експлозивна направа

Аутор:АТВ
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Службеници Комуналног јавног предузећа РАД су у сриједу, 17. јуна, током редовног обављања задатака у Колодворској улици у насељу Пофалићи пронашли одбачену експлозивну направу.
Експлозивна направа је пронађена у посуди за комунални отпад.
Одмах је обавијештено Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево чији службеници обављају увиђајне радње.
Тим поводом, КЈКП РАД је упутило хитан апел и упозорење грађанима.
Република Српска
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"Строго забрањено одлагање оружја, муниције, минско-експлозивних и запаљивих средстава у посуде за јавну хигијену. Овакви поступци представљају директну опасност по живот комуналних радника и свих грађана који се крећу у близини локације", поручили су.
Позвали су све који посједују оваква средства да поступају одговорно и у складу са законом, те контактирају надлежне полицијске органе.
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