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У канти пронађена експлозивна направа

Аутор:

АТВ
17.06.2026 16:27

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Пронађена бомба у канти
Фото: КЈКП Рад

Службеници Комуналног јавног предузећа РАД су у сриједу, 17. јуна, током редовног обављања задатака у Колодворској улици у насељу Пофалићи пронашли одбачену експлозивну направу.

Експлозивна направа је пронађена у посуди за комунални отпад.

Одмах је обавијештено Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево чији службеници обављају увиђајне радње.

Тим поводом, КЈКП РАД је упутило хитан апел и упозорење грађанима.

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"Строго забрањено одлагање оружја, муниције, минско-експлозивних и запаљивих средстава у посуде за јавну хигијену. Овакви поступци представљају директну опасност по живот комуналних радника и свих грађана који се крећу у близини локације", поручили су.

Позвали су све који посједују оваква средства да поступају одговорно и у складу са законом, те контактирају надлежне полицијске органе.

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Тагови :

експлозивна направа

Сарајево

Канта за смеће

Бомба у канти за смеће

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