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Гром убио пет крава породици Брчић код Билеће

Аутор:

АТВ
16.06.2026 21:40

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Црно-бијеле краве на ливади.
Фото: Pexels/ClickerHappy

У селу Плана код Билеће, данас је од удара грома угинуло пет крава у власништву породице Милоша Брчића. Петочлана породица Брчић, која живи искључиво од сточарства, у тренутку је остала без јединог извора прихода.

На лице мјеста одмах је изашао општински ветеринарски инспектор Владислав Дангубић, који је извршио увиђај и констатовао насталу штету.

„Ово је за мене велики губитак, све краве су страдале. Међу угинулим грлима била је и крава која се отелила прије три дана, док се телење још три краве очекивало у наредних мјесец дана. Због тога је губитак још већи, јер смо остали без стоке од које смо очекивали даљи приплод и приход. Наше газдинство је регистровано у АПИФ-у и надамо се да ћемо, након ове велике несреће, добити одређену помоћ и подршку надлежних институција“, каже домаћин Милош Брчић.

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Губитак пет грла стоке представља тежак ударац за породицу Брчић, која се годинама бави сточарством и од тог рада обезбјеђује егзистенцију. Ова несрећа није само материјални губитак, већ и озбиљан удар на њихову будућност, с обзиром на то да су угинула грла представљала основу за даљи развој газдинства.

Породица се нада да неће остати сама у овој тешкој ситуацији и да ће надлежне институције, али и људи добре воље, пружити подршку у превазилажењу посљедица ове несреће.

(Радио Билећа)

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Тагови :

Билећа

удар грома

краве угинуле од удара грома

невријеме

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