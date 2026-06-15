Бијељина у финансијском шкрипцу: Још једна скупштина без градоначелника

Аутор:Сања Трифковић
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Дуг Града према Центру за социјални рад је 3,3 милиона KМ, већ пет и по година Градска управа Дому здравља није исплатила ниједну марку.
Ни Развојна агенција града из Градске управе Бијељине за прошлу годину није добила ниједну марку, корисници одобрених субвенција, међу којима су бројни млади привредници, пријете тужбама.Због недостатка новца из Градске управе семберски канали су у прошлој години кошени једном, умјесто два пута, чуло се у извјештајима ових предузећа на данашњој сједници Скупштине града. На њих ни данас није било градоначелник ни представника Градске управе. Нису чак доставили ни потребне скупштинске материјале.
"Чули смо да се они упућују са потребама града. Па се ево питамо да ли је град Бијељина као други градови величине у Републици Српској, нема потребу за дугогодишњим и дугомјесечним, како да га назовемо, упућивањем материјала у Скупштинску процедуру. Ево, шест и по мјесеци је прошло, само су једном упутили у Скупштинску процедуру материјале, па се питамо, значи, град Бијељина нема потребу да упућује материјале у Скупштинску процедуру, грађанима не треба ништа, одељења фактички не раде ништа, па се доводи у питање и вишак запослених у градској управи. Шта све они раде у оквиру својих радних задатака", казала је предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић.
Зашто нема материјала правдали су градоначелника чланови СДС-а. Поново се „хватајући“ за ПДВ.
"Kако и у претходном периоду, тако и данас смо имали једну представу у којој је градоначелник главни кривац и главни негативац, где је потребно да се он оптужи за опструкцију рада Скупштине, за све што се лоше дешавало у овом граду, а у суштини сценарио је исти, добро познат и уходан. То јест, прво треба довести до опструкције, онда оптужити некога за нешто, а позадина је сасвим другачија", рекао је шеф Клуба одборника СДС у Скупштини града Бијељина Славко Јовић.
Из Клуба одборника СДС-а је и информација везана за кредитно задужење града Бијељина, а имајући у виду да се у граду Бијељина буџет троши мимо законског оквира, да ли ће се та средства трошити да се покрпе све буџетске рупе или да се заиста покрпе рупе по граду, питају се у Скупштини града.
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