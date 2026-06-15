Logo

Бијељина у финансијском шкрипцу: Још једна скупштина без градоначелника

Аутор:

Сања Трифковић
15.06.2026 20:40

Коментари:

0
Скупштина града Бијељина.
Фото: АТВ

Дуг Града према Центру за социјални рад је 3,3 милиона KМ, већ пет и по година Градска управа Дому здравља није исплатила ниједну марку.

Ни Развојна агенција града из Градске управе Бијељине за прошлу годину није добила ниједну марку, корисници одобрених субвенција, међу којима су бројни млади привредници, пријете тужбама.Због недостатка новца из Градске управе семберски канали су у прошлој години кошени једном, умјесто два пута, чуло се у извјештајима ових предузећа на данашњој сједници Скупштине града. На њих ни данас није било градоначелник ни представника Градске управе. Нису чак доставили ни потребне скупштинске материјале.

"Чули смо да се они упућују са потребама града. Па се ево питамо да ли је град Бијељина као други градови величине у Републици Српској, нема потребу за дугогодишњим и дугомјесечним, како да га назовемо, упућивањем материјала у Скупштинску процедуру. Ево, шест и по мјесеци је прошло, само су једном упутили у Скупштинску процедуру материјале, па се питамо, значи, град Бијељина нема потребу да упућује материјале у Скупштинску процедуру, грађанима не треба ништа, одељења фактички не раде ништа, па се доводи у питање и вишак запослених у градској управи. Шта све они раде у оквиру својих радних задатака", казала је предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић.

Зашто нема материјала правдали су градоначелника чланови СДС-а. Поново се „хватајући“ за ПДВ.

"Kако и у претходном периоду, тако и данас смо имали једну представу у којој је градоначелник главни кривац и главни негативац, где је потребно да се он оптужи за опструкцију рада Скупштине, за све што се лоше дешавало у овом граду, а у суштини сценарио је исти, добро познат и уходан. То јест, прво треба довести до опструкције, онда оптужити некога за нешто, а позадина је сасвим другачија", рекао је шеф Клуба одборника СДС у Скупштини града Бијељина Славко Јовић.

Из Клуба одборника СДС-а је и информација везана за кредитно задужење града Бијељина, а имајући у виду да се у граду Бијељина буџет троши мимо законског оквира, да ли ће се та средства трошити да се покрпе све буџетске рупе или да се заиста покрпе рупе по граду, питају се у Скупштини града.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијељина

сједница

Љубиша Петровић

Коментари (0)

Прочитајте више

Мјесец планета

Занимљивости

Стиже млади Мјесец у Близанцима: Многима би могао промијенити планове

3 ч

0
Бањалучка рива: Шеталиште поред Врбаса.

Бања Лука

Шта је спорно са бањалучком ривом?

3 ч

1
Полицијско ауто

Србија

Свађа двије породице у селу завршила убиством: Малољетник у притвору

3 ч

0
Голман Зеленортских Острва Возиња брани лопту током утакмице Групе Х Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Зеленортских Острва у Атланти, понедељак, 15. јуна 2026. године.

Фудбал

Бомба на Мундијалу: Капе Верде шокирао Шпанију

3 ч

0

Више из рубрике

Поплављене улице у Сарајеву након обилне кише.

Градови и општине

Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

3 ч

0
Новац

Градови и општине

Након двије године општина у Српској поново добила банку

4 ч

0
Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.

Градови и општине

Град оставио дио општине без струје: Јако невријеме погодило Пале

5 ч

0
Анђела Матовић, ученица другог разреда фочанске гимназије учествоваће на избору „Мис БиХ за Мис свијета 2026“, који ће се одржати 27. јуна у Сарајеву. Пријем за младу Фочанку и потписивање спонзорског уговора организовао је градоначелник Фоче Милан Вукадиновић.

Градови и општине

Фоча има представницу на избору за мис БиХ

7 ч

0

  • Најновије

23

02

Гд‌је су Зеленортска Острва? Прича о сензацији СП

23

01

Египат шокирао "Црвене ђаволе", Белгија спасила бод на старту Мундијала

22

53

Ове боје нас чине старијима: Истичу несавршености и умор на лицу

22

36

Трагедија која је потресла цијелу Србију: Радник погинуо под мистериозним околностима

22

34

Неко је богатији за 910.000 евра: Извучена лото петица

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима