Град оставио дио општине без струје: Јако невријеме погодило Пале

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.
Интензивни пљускови, јаки удари вјетра и грмљавинско невријеме забиљежени су и у Источном Новом Сарајеву.
Према прогнозама метеоролога, временска нестабилност могла би се задржати и у наредним часовима, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч2
Градови и општине
5 ч0
Најновије
20
34
20
31
20
28
20
22
20
20
Тренутно на програму