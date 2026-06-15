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Град оставио дио општине без струје: Јако невријеме погодило Пале

Аутор:

АТВ
15.06.2026 18:56

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Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.
Фото: СРНА

Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.

Интензивни пљускови, јаки удари вјетра и грмљавинско невријеме забиљежени су и у Источном Новом Сарајеву.

Према прогнозама метеоролога, временска нестабилност могла би се задржати и у наредним часовима, преноси Срна.

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Тагови :

Пале

невријеме

Струја

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