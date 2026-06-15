Велики пожар код Мостара: Ватра се ближи кућама

Аутор:АТВ
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Велики пожар избио је данас у мостарском насељу Буна, а због брзог ширења ватре постојала је опасност и за магистрални пут М17.
Ватрогасним службама пожар је пријављен нешто прије поднева, након чега су припадници Професионалне ватрогасне јединице Мостар и локалних добровољних ватрогасних друштава одмах упућени на терен.
Гашење отежава јак вјетар који шири ватру и гура је према кућама у насељу Ортијеш. Ситуација је и даље озбиљна, а на појединим дијеловима пожар се шири ван контроле, преноси Херцеговина.инфо.
Према неслужбеним информацијама с терена, пожарна линија дуга је више од једног километра, док тачна површина захваћена ватром још није службено утврђена.
У акцију гашења укључен је и један авион "Аир Трацтор", који из зрака помаже ватрогасцима у обуздавању пожара.
Подршку ватрогасцима пружају и мјештани Ортијеша, који заједно са службама покушавају зауставити ширење ватре према стамбеним објектима и насељеном подручју.
Узрок избијања пожара за сада није познат. Више детаља биће познато након што ватра буде стављена под контролу и након процјене штете на терену.
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