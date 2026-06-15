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ГО СНСД Бијељина: Иницијатива да једна улица у граду понесе име генерала Новице Симића

Аутор:

АТВ
15.06.2026 15:13

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ГО СНСД Бијељина: Иницијатива да једна улица у граду понесе име генерала Новице Симића
Фото: Градски одбор СНСД Бијељина

Предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић покренула је на данашњој сједници локалног парламента да једна од улица у граду понесе име генерал-пуковника Војске Републике Српске Новице Симића.

"На тај начин Бијељина би показала да зна да цијени људе који су дали немјерљив допринос стварању и очувању Републике Српске", саопштено је из Градског одбора СНСД-а, чији је Арсеновићева члан.

Арсеновићева је покренула и иницијативу за организовање сајма књига у Бијељини, који би окупљао писце, издаваче, ученике, наставнике, студенте и љубитеље писане ријечи.

Из бијељинског СНСД-а наводе да је ова иницијатива већ добила подршку директора свих основних и средњих школа, као и установа културе са подручја града.

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Одборник СНСД-а Славиша Вујановић покренуо је иницијативу за субвенционисање бесплатног кориштења базена Бање Дворови за дјецу и пензионере.

Иницијатива је настала након апела Горске службе спасавања Бијељина, с циљем да се дјеци током љетног распуста омогући приступ безбједнијим и уређеним мјестима за купање, али и да се најстаријим суграђанима омогуће додатни садржаји за рекреацију и очување здравља.

Одборник СНСД-а Жико Савић покренуо је иницијативу којом би пензионерима било омогућено бесплатно коришћење градског превоза, што би представљало конкретну подршку великом броју најстаријих суграђана и олакшало њихову свакодневицу.

Ове иницијативе имају за циљ да допринесу бољем и садржајнијем животу грађана Бијељине, истичу из Градског одбора СНСД-а.

"Одборници СНСД-а ће наставити да покрећу теме важне за свакодневни живот грађана које ће Бијељину довести на ниво који као град заслужује", закључује се у саопштењу.

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Тагови :

СНСД

Бијељина

Новица Симић

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