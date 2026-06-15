ГО СНСД Бијељина: Иницијатива да једна улица у граду понесе име генерала Новице Симића

Аутор:АТВ
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Предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић покренула је на данашњој сједници локалног парламента да једна од улица у граду понесе име генерал-пуковника Војске Републике Српске Новице Симића.
"На тај начин Бијељина би показала да зна да цијени људе који су дали немјерљив допринос стварању и очувању Републике Српске", саопштено је из Градског одбора СНСД-а, чији је Арсеновићева члан.
Арсеновићева је покренула и иницијативу за организовање сајма књига у Бијељини, који би окупљао писце, издаваче, ученике, наставнике, студенте и љубитеље писане ријечи.
Из бијељинског СНСД-а наводе да је ова иницијатива већ добила подршку директора свих основних и средњих школа, као и установа културе са подручја града.
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Одборник СНСД-а Славиша Вујановић покренуо је иницијативу за субвенционисање бесплатног кориштења базена Бање Дворови за дјецу и пензионере.
Иницијатива је настала након апела Горске службе спасавања Бијељина, с циљем да се дјеци током љетног распуста омогући приступ безбједнијим и уређеним мјестима за купање, али и да се најстаријим суграђанима омогуће додатни садржаји за рекреацију и очување здравља.
Одборник СНСД-а Жико Савић покренуо је иницијативу којом би пензионерима било омогућено бесплатно коришћење градског превоза, што би представљало конкретну подршку великом броју најстаријих суграђана и олакшало њихову свакодневицу.
Ове иницијативе имају за циљ да допринесу бољем и садржајнијем животу грађана Бијељине, истичу из Градског одбора СНСД-а.
"Одборници СНСД-а ће наставити да покрећу теме важне за свакодневни живот грађана које ће Бијељину довести на ниво који као град заслужује", закључује се у саопштењу.
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