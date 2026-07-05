Шок на Вимблдону: Сабаленка избачена у осмини финала

Аутор:АТВ редакција
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Јапанска тенисерка Наоми Осака пласирала се у четвртфинале Вимблдона, пошто је у осмини финала побиједила најбољу тенисерку свијета Арину Сабаленку резултатом 2:0, по сетовима 6:2, 7:6 /7:2/.
Меч је трајао сат и 29 минута, а Јапанка је нанијела један од најтежих пораза Бјелорускињи ове сезоне и прекинувши њен поход ка титули у Лондону.
Осака је од самог почетка меча наметнула агресиван ритам и искористила двије брејк прилике да убједљиво освоји први сет резултатом 6:2, док Сабаленка није успијевала да пронађе препознатљиву игру којом је доминирала током већег дијела сезоне.
У другом сету обје тенисерке су биле сигурне на свој сервис, па је побједник одлучен у тај-брејку у коме је Осака поново показала више концентрације и без већих проблема стигла до тријумфа.
Сабаленка је важила за једног од главних фаворита за освајање трофеја на Вимблдону.
Осака ће у четвртфиналу Вимблдона играти против Каролине Мухове, која је савладала Барбору Крејчикову резултатом 2:1, по сетовима 7:5, 5:7, 6:3.
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