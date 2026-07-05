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Цвијановић: Веза Српске и Србије чврста, снага народа је у јединству

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 22:03

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Цвијановић: Веза Српске и Србије чврста, снага народа је у јединству
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је веза између Републике Српске и Србије чврста и да се не може оборити ни политички нити на било који други начин, те поручила да је снага народа у јединству.

"Иако у административном смислу живимо у двије државе, то нас не спречава да будемо јединствени и да сарађујемо када су у питању стратешки интереси Срба. Наши односи су унапређени и оно што ми радимо превазилази писану норму", рекла је Цвијановићева.

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Ако се погледа емотивно и на сваки други начин, каже Цвијановићева, види се потреба Срба са обје стране Дрине да заједно функционишу.

"Наша највећа вриједност је то што знамо да припадамо једни другима", рекла је Цвијановићева на трибини "Геостратешки правац Српске", преноси "Срна".

Говорећи о рјешењима за Републику Српску, Цвијановићева је рекла да је то очување јаких институција, чврста веза са народом, али и не уплашити се да се говори о суштинским стварима за Српску.

"Осим тога, не плашимо се ни да препознамо вријеме у којем треба направити корак назад, да бисмо потом направили два корака наприје. Стрпљив смо народ који зна да мора буде одговоран према себи да би унапређивао Републику Српску", рекла је Цвијановићева.

Алеја Козарског одреда

Градови и општине

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Она је истакла да је политичка активности и опредјељење институција Српске да се очува Република Сропска.

"Да зна ко је и шта је, да може да се бори политичким средствима, да се одупре свим притисцима и да не заборавимо да имамо право да тражимо широку аутономију коју нам је дао Дејтонски споразум", рекла је Цвијановићева.

Она је указала да је народ уз институције Српске, а то значи инситуционални капацитет из чега проистиче и уставни капацитет.

Цвијановићева је навела да је вриједност Републике у томе што може да се прилагођава различитим времени како би очувала своју суспстанцу.

"У нашим срцима је љубав према Србији и осјећај припадности, а рацио нам каже да је гаранција нашег опстанка недјељива веза са Србијом. Какав ће то бити формат и шта ће на крају бити ствар је политичара и политичких околности", рекла је Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Србија

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