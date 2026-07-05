Огласио се Блануша након што је Станивуковић одустао од кандидатуре

Аутор:АТВ редакција
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Предсјендик СДС-а Бранко Блануша огласио се након што је предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић одустао од кандидатуре за предсједника Републике Српске.
Он се захвалио Станивуковићу на овој одлуци.
"Желим искрено да се захвалим Драшку Станивуковићу и Покрету Сигурна Српска на одговорној одлуци да ми пруже подршку као кандидату опозиције за предсједника Републике Српске", објавио је Блануша.
"Сада се окрећемо ка 4. октобру", поручио је Блануша.
Подсјетимо, лидер Покрета Сигурна Српска и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић донио је коначну одлуку уочи општих избора – неће бити кандидат ни за предсједника Републике Српске ни за српског члана Предсједништва БиХ.
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