Станивуковић открио на коју листу иде Бореновић

Аутор:Стеван Лулић
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Предсједник пПокрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић одустао је од кандидатуре за предсједника Републике Српске, али и за српског члана Предсједништва.
Он је рекао да је направио три корака уназад, с обзиром да је Српска демократска странка потврдила кандидатуру Бранка Блануше за предсједника Српске.
Такође, објавио је и да је његов покрет утврдио листе за посланике у Народној скупштини Српске и Представничком дому ПС БиХ.
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Иако није детаљно говорио о именима, ипак је открио на коју листу ће ићи Бранислав Бореновић, његов претходник на мјесту Партије демократског прогреса.
Како је рекао, Бореновић ће бити носилац листе за Представнички дом.
Додао је да ће ПСС имати листе у свим изборним јединицама за Народну скупштину, као и за ПД ПС БиХ.
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